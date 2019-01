Donald Trump trebuie să retrimită Senatului SUA nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru poziția de ambasador în România. Care este motivul?

Senatul american i-a retrimis joi preşedintelui Donald Trump nominalizarea lui Adrian Zuckerman în postul de ambasador al SUA în România, întrucât, conform procedurii din regulamentul Senatului de la Washington, nominalizările neexaminate într-o sesiune nu mai pot fi amânate pentru o sesiune ulterioară fără ca preşedintele să le trimită din nou Senatului.

Potrivit paragrafului 6 al regulamentului invocat, ”nominalizările care nu au fost nici confirmate şi nici respinse pe parcursul sesiunii în care au fost făcute nu pot fi examinate în nicio sesiune ulterioară fără a fi înaintate din nou Senatului de către preşedinte”, informează Digi24.

Pe 24 iulie, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a nominalizat pe Adrian Zuckerman – un avocat care la 10 ani a emigrat din România în SUA şi care este vorbitor fluent de limba română – pentru postul de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite la Bucureşti.

Zuckerman este un avocat admis în Baroul din New York în 1984 şi este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP.

Anterior, Zuckerman a fost co-preşedinte pentru proprietăţi imobiliare şi servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar înainte de aceasta a fost preşedinte pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.

De asemenea, el a deţinut şi funcţia de judecător în cadrul Real Estate Board – New York. Activ în ceea ce priveşte iniţiativele filantropice şi educaţionale, Zuckerman este membru în board-ul Kids Corp. şi în board-ul absolvenţilor Facultăţii de Drept din New York.

Potrivit Casei Albe, Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent limba română. El are diplomă de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma în drept este obţinută la New York Law School (1983).

Conform procedurii, Zuckerman trebuie audiat în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, iar dacă nominalizarea sa este aprobată, va fi supusă votului plenului Senatului.

