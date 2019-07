Donald Tusk a suspendat negocierile în Consiliul European și începe o nouă rundă de discuții bilaterale cu liderii europeni

Corespondență din Bruxelles

Președintele Consiliului European Donald Tusk a decis suspendarea discuțiilor de la nivelul Consiliului European după negocieri de peste două ore și urmează să organizeze în continuare consultări bilaterale cu liderii, a anunțat purtătorul său de cuvânt, Preben Aamann, într-un mesaj pe Twitter.

”Consiliul European va fi reluat după încheierea bilateralelor”, a completat purtătorul de cuvânt.

