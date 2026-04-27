Donald Tusk anunță că Polonia intenționează să construiască „o armada de drone”, în parteneriat cu Ucraina

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat în cadrul unei conferințe dedicate sprijinirii Ucrainei în procesul de reconstrucție postbelică, că Varșovia intenționează să „construiască o armada de drone”, cu sprijinul experienței tehnice și practice a Ucrainei.

„Știm cât de instabilă este situația nu numai în regiune, ci în întreaga lume. Știm, de asemenea, cât de importantă este capacitatea de a reacționa rapid în cazul unei provocări sau agresiuni. … Pentru mine este foarte important ca aceste experiențe tragice și, în același timp, impresionante ale Ucrainei în confruntarea cu Rusia să devină, de asemenea, parte a know-how-ului nostru privind modul de apărare a spațiului aerian polonez”, a declarat Tusk, potrivit .

La începutul acestui an, premierul polonez Donald Tusk și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat la Kiev o scrisoare de intenție privind producție comună în materie de apărare.

Nevoită să accelereze inovarea în domeniul militar, Ucraina a devenit în ultimii ani un lider global în materie de producție de drone, echipamente militare mult mai ieftine, care prezintă o eficiență crescută pe câmpul de luptă.

În contextul planului de reînarmare a Europei, mai multe țări membre ale UE – printre ele și Germania și România – se află în discuții cu Ucraina pentru a produce împreună cu aceasta drone pentru armatele lor.

În paralel, Uniunea Europeană pregătește un „zid de drone”, o urgență mai actuală ca niciodată după numeroasele încălcări ale spațiului aerian ale țărilor membre.

Cel mai recent incident a avut loc în weekend, în România, când o dronă de producție rusească s-a prăbușit în Galați și a afecta o gospodărie și un stâlp de electricitate.

România a condamnat „ferm acțiunile iresponsabile” ale Rusiei și a anunțat că analizează reconfigurarea și repoziționarea dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona graniței cu Ucraina, pentru a răspunde mai bine tipului de amenințări generate de atacurile recente.

Ministrul Apărării a subliniat că investițiile în apărarea antiaeriană sunt esențiale pentru creșterea capacității de reacție în astfel de situații, indicând programul SAFE drept un instrument esențial pentru modernizarea capabilităților de apărare ale României.

Autoritățile române au primit deja contractul-cadru de finanțare prin programul SAFE din partea Comisiei Europene, în valoare de aproximativ 16,6 miliarde de euro, ceea ce marchează trecerea în faza de implementare. După finalizarea procedurilor interne și semnarea acordului, România va putea accesa un avans de circa 15% din fonduri pentru lansarea investițiilor.

Finanțarea vizează modernizarea înzestrării Armatei, dezvoltarea infrastructurii critice și consolidarea securității, dar și sprijinirea industriei naționale de apărare, prin proiecte care includ sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, vehicule blindate, nave de patrulare și infrastructură de transport cu utilizare duală.

Bucureștiul a dat publicității lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate cu 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE la finalul lunii ianuarie, acestea vizând achiziția și producția de vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, nave de patrulare, elicoptere, infrastructură de transport cu dublă utilizare și consolidarea capacităților MAI și de protecție civilă, fiind structurate pe ministere și domenii-cheie.