Donald Tusk atenționează: ”Există câte un Trump peste tot, deci fiecare ar trebui să-și apere propriul Capitoliu”

OMS Europa solicită țărilor europene să-și intensifice măsurile de protecție în fața noii tulpini de coronavirus, detectată inițial în Marea Britanie, care s-a dovedit a fi mai contagioasă.

Această variantă a fost confirmată deja în 22 de țări din cadrul OMS Europa, a anunțat organizația într-o conferință de presă, relatează Digi24.

Această variantă „se răspândește în toate grupele de vârstă, iar copiii nu par a fi cu risc mai mare. Aprecierea noastră este că această variantă poate, în timp, să înlocuiască alte linii de virus aflate în circulație, așa cum se vede în Regatul Unit și din ce în ce mai mult în Danemarca”, a spus Hans Kluge, reprezentant OMS Europa.

„Îndemn țările să atenueze această povară, făcând tot ce pot pentru a reduce transmisia și a spori vigilența pentru a identifica orice variante noi prin investigarea transmiterii neobișnuit de rapide și a severității neașteptate a bolii și prin creșterea secvențierii eșantioanelor de SARS-CoV-2 – și utilizarea acestor date pentru a lua din timp măsuri de sănătate publică”, a adăugat Kluge.

It is important that such a decision represents a safe compromise between the limited global production capacity at the moment, & the imperative for governments to protect as many people as possible while reducing the burden of any subsequent ‘wave’ on the health systems.

— WHO/Europe (@WHO_Europe) January 7, 2021