Donald Tusk avertizează NATO: Polonia, țările baltice, iar acum România. Provocările rusești sunt din ce în ce mai numeroase

Diana Zaim
Premierul polonez Donald Tusk a lansat un nou avertisment cu privire la amenințările venite dinspre Rusia, afirmând că statele membre NATO trebuie să trateze cu maximă seriozitate acțiunile și declarațiile oficialilor ruși.

Într-un mesaj publicat pe contul X, Tusk a subliniat că presiunile și provocările rusești se intensifică în regiunea flancului estic al NATO, făcând referire la Polonia, statele baltice și România.

„Polonia, țările baltice, iar acum România. Provocările rusești sunt din ce în ce mai numeroase. Ieri, fostul președinte Dmitri Medvedev a declarat că liniștea cetățenilor UE a luat sfârșit. Toți membrii NATO ar trebui să înceapă în sfârșit să ia în serios aceste fapte și aceste cuvinte”, a transmis premierul polonez.

Mesajul liderului de la Varșovia vine în contextul unor declarații recente ale fostului președinte rus, Dmitri Medvedev, după prăbușirea unei drone rusești într-un bloc din Galați.

Comisia Europeană: Abordarea UE față de China rămâne una bazată pe "reducerea riscurilor, nu pe decuplare"
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

