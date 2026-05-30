Donald Tusk avertizează NATO: Polonia, țările baltice, iar acum România. Provocările rusești sunt din ce în ce mai numeroase

Premierul polonez Donald Tusk a lansat un nou avertisment cu privire la amenințările venite dinspre Rusia, afirmând că statele membre NATO trebuie să trateze cu maximă seriozitate acțiunile și declarațiile oficialilor ruși.

Într-un mesaj publicat pe contul X, Tusk a subliniat că presiunile și provocările rusești se intensifică în regiunea flancului estic al NATO, făcând referire la Polonia, statele baltice și România.

„Polonia, țările baltice, iar acum România. Provocările rusești sunt din ce în ce mai numeroase. Ieri, fostul președinte Dmitri Medvedev a declarat că liniștea cetățenilor UE a luat sfârșit. Toți membrii NATO ar trebui să înceapă în sfârșit să ia în serios aceste fapte și aceste cuvinte”, a transmis premierul polonez.

Poland, Baltic states, now Romania. More and more Russian provocations. Yesterday the former president @MedvedevRussiaE said that the peaceful sleep of the EU citizens is over. Everyone in NATO should finally start taking these facts and words seriously. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 30, 2026

Mesajul liderului de la Varșovia vine în contextul unor declarații recente ale fostului președinte rus, Dmitri Medvedev, după prăbușirea unei drone rusești într-un bloc din Galați.