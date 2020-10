Donald Tusk, caustic la adresa lui Donald Trump după ce liderul SUA i-a îndemnat pe americani să nu le fie frică de COVID-19: Temeți-vă de oameni cinici care dețin puterea și care răspândesc minciuni despre acest virus

Președintele american Donald Trump, diagnosticat alături de soția sa, Melania, cu COVID-19, a primit mesaje de susținere și urări de însănătoșire grabnică din partea rivalului său pentru Casa Albă, Joe Biden, a fostului președinte Barack Obama, dar și a liderilor internaționali, între care președintele Consiliului European, prim-ministrul Marii Britanii și președintele României. Între timp, liderul SUA a fost transportat la un spital de la periferia Washingtonului, ca măsură de extremă prudență, el declarând că se simte bine.

“Cu toate că ne aflăm în mijlocul unei mari lupte politice, şi luăm asta foarte în serios, dorim, de asemenea, să adresăm cele mai bune gânduri preşedintelui Statelor Unite şi Primei Doamne”, a declarat fostul președinte Barack Obama vorbind şi în numele soţiei sale, Michelle.

Michelle and I hope that the President, First Lady, and all those affected by the coronavirus around the country are getting the care they need and are on the path to a speedy recovery. — Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2020

Contracandidatul lui Trump, fostul vicepreședinte Joe Biden, a transmis un mesaj de susținere, la câteva zile după o dezbatere plină de atacuri la persoană între el și liderul SUA în prima confruntare electorală premergătoare alegerilor din 3 noiembrie.

“Vom continua să ne rugăm pentru sănătatea și siguranța președintelui și a familiei sale.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a declarat convins vineri că “optimismul” şi “vitalitatea” omologului său Donald Trump, testat pozitiv la COVID-19, îl vor ajuta să învingă virusul, în timp ce şeful OMS, o organizaţie denigrată de Washington, i-a urat o “recuperare rapidă” cuplului prezidenţial, relatează sâmbătă France Presse, potrivit Agerpres.

Charles Michel, preşedintele Consiliului European, instituţie reprezentând statele membre ale UE, a fost primul care a reacţionat vineri dimineaţă, urându-i sobru pe Twitter o “restabilire promptă” preşedintelui american.

Wishing @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy recovery. #COVIDー19 is a battle we all continue to fight. Everyday. No matter where we live. https://t.co/w5WH1pgvpB — Charles Michel (@eucopresident) October 2, 2020

Charles Michel a fost urmat de premierul britanic Boris Johnson, el însuşi grav afectat de coronavirus şi internat la terapie intensivă în aprilie, care i-a transmis “cele mai bune urări preşedintelui Trump şi primei-doamne” Melania, de asemenea testată pozitiv.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi soţia sa Brigitte au trimis în engleză două mesaje de “prietenie” cuplului Trump şi le-au urat “o restabilire promptă”. “Rămâneţi puternic”, încheie Emmanuel Macron în mesajul adresat lui Donald Trump.

“Adresez toate cele mai bune urări lui Donald şi Melaniei Trump”, a declarat cancelarul german Angela Merkel citată într-o scurtă postare pe Twitter de către purtătorul său de cuvânt.

Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de susținere pentru Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump, urându-le “recuperare completă și rapidă”.

My best wishes to President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump for a full and swift recovery from #COVID19. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) October 2, 2020

Premierul japonez Yoshihide Suga şi-a exprimat sâmbătă dorinţa de restabilire într-un mesaj în limba engleză. “Dragă preşedinte Trump, am fost foarte preocupat când am citit tweet-ul dumneavoastră anunţând că aţi fost testaţi pozitiv împreună cu prima-doamnă pentru COVID-19”, a scris Suga. “Mă rog sincer pentru recuperarea dumneavoastră rapidă”.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat la rândul său că “sper sincer că ei se vor restabili cât mai curând posibil. Sper că ei vor depăşi acest lucru. El le-a transmis salutări călduroase”, potrivit agenţiei de presă de stat KCNA.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, şi cel al NATO, Jens Stoltenberg, i-au transmis de asemenea preşedintelui american cele mai bune urări pentru o recuperare rapidă.