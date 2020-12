Donald Tusk cere, din nou, excluderea, partidului lui Viktor Orban din PPE: Ce altceva mai trebuie să facă pentru a vedea că nu se potrivesc cu familia noastră?

Președintele Partidului Popular European, Donald Tusk, a solicitat, din nou, miercuri, excluderea din PPE a partidului Fidesz al premierului maghiar Viktor Orban.

“Ce altceva mai trebuie să facă Fidesz pentru ca toți să vedeți că ei pur și simplu nu se potrivesc cu familia noastră?“, s-a întrebat, retoric, Tusk, într-o postare pe Twitter.

Deși mesajul său scurt apare ca urmare a scandalului în care a fost implicat un eurodeputat Fidesz, membru fondator al partidului lui Viktor Orban, care a participat la o orgie sexuală gay la Bruxelles, în esență fostul prim-ministru polonez a criticat puternic poziția Ungariei și a Poloniei de a bloca adoptarea bugetului UE și a planului de redresare economică post-COVID-19 ca urmare a refuzului de a accepta condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept.

What else should #Fidesz do for all of you to see that they simply don’t fit in with our family?

