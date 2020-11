Donald Tusk cere excluderea din PPE a partidului lui Viktor Orban, Fidesz, după veto-ul Ungariei și Poloniei asupra bugetului multianual al UE și fondului de redresare

Președintele Partidului Popular European (PPE), Donald Tusk, fost președinte al Consiliului European și premier liberal al Poloniei, a solicitat luni excluderea din acest partid a formațiunii Fidesz conduse de premierul ungar Viktor Orban, după ce Ungaria a blocat prin veto, alături de Polonia, bugetul multianual al Uniunii Europene și planul european de relansare ca urmare a nemulțumirilor exprimate de cele două state de-a lungul timpului cu privire la condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Oricine este împotriva principiului statului de drept este împotriva Europei. Mă aştept din partea tuturor partidelor din PPE la o poziţie clară pe acest subiect. Adversarii valorilor noastre fundamentale nu trebuie să mai fie protejaţi de nimeni”, a transmis Tusk într-un mesaj pe Twitter.

Whoever is against the principle of the rule of law is against Europe. I expect a clear position on this from all the EPP parties. The opponents of our fundamental values should no longer be protected by anyone.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) November 16, 2020