Donald Tusk condiționează Marea Britanie: O extindere limitată a Brexit-ului, posibilă doar în schimbul unui nou vot în Parlamentul britanic privind acordul de retragere din UE

Corespondență din Bruxelles

Partidul Popular European a decis înființarea unui Comitet de Evaluare, condus de fostul președinte al Consiliului European, Herman Van Rompuy, din care mai fac parte fostul președinte al Parlamentului European Hans-Gert Pottering, și fostul cancelar austriac Wolfgang Schussel, care va evalua respectarea statutul de drept și a valorilor PPE în Ungaria, prezentând, de asemenea, un raport.

Decizia popularilor europeni survine după ce aceștia au hotărât cu largă majoritate suspendarea calității de membru al PPE a partidului Fidesz, după mai multe apeluri ca partidul condus de premierul ungar Viktor Orban să fie supus unor măsuri disciplinare pentru încălcarea principiilor statului de drept.

”PPE este un partid al valorilor, iar fiecare membru trebuie să respecte aceste principii care ne unesc. Astăzi, democrația internă a vorbit. După o solicitare venită din partea a 13 partide, am decis să suspendăm calitatea de membru a partidului Fidesz până la o nouă notificare. Această decizie a fost adoptată cu ușurință. Ca partid al părinților fondatori ai Europei și a numeroaselor succese europene, PPE este și trebuie să rămână un far al valorilor. Toate partidele membre trebuie să fie un bun exemplu. Nu putem face compromisuri privind democrația, statul de drept, libertatea presei, libertatea academică sau drepturile minorităților”, a declarat Joseph Daul, președintele PPE, potrivit unui comunicat.

O reacție similară a venit și din partea președintelui Grupului PPE din Parlamentul European, candidatul popularilor europeani pentru funcția de președinte al Comisiei Europene.

”PPE a acceptat astăzi propunerea mea de a suspenda statutul de membru al Fidesz. Aceasta a fost o decizie necesară. Depinde acum de Comitetul de Evaluare să decidă care va fi statutul Fidesz în PPE, bazându-se pe progrese concrete privind preocupările noastre. Trebuie să ne recâștige încrederea”, a scris Weber pe pagina sa de Twitter.

The #EPP today accepted my proposal to suspend #Fidesz. This was a necessary decision. Our values are not negotiable. Now it is up to the evaluation committee to decide on the position of Fidesz in the @EPP, based on concrete progress on our concerns. They have to rebuild trust. pic.twitter.com/BVtFHCy8W1

— Manfred Weber (@ManfredWeber) March 20, 2019