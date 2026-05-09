Donald Tusk, de Ziua Europei: “UE este imperfectă, enervantă, plictisitoare, dar nu am găsit nimic mai bun în istoria noastră”

U.E.
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit inLess than 1 min.
© Kancelaria Premiera/ Flickr

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Europei în care a apărat proiectul european, descriind Uniunea Europeană drept o construcție imperfectă, dar esențială pentru pacea și prosperitatea continentului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Donald Tusk a subliniat că, în pofida criticilor frecvente la adresa instituțiilor europene, Uniunea Europeană rămâne cea mai bună formulă politică și economică pe care continentul a reușit să o construiască în istoria sa.

„Uniunea Europeană este imperfectă, enervantă, plictisitoare, dar nu am reușit să găsim nimic mai bun în istoria noastră”, a afirmat premierul polonez.

Tusk a pus accent pe rolul Uniunii Europene în asigurarea păcii și cooperării între state care, timp de secole, s-au aflat în conflict.

„Această perioadă de pace, prosperitate, libertate, democrație și solidaritate între națiuni care s-au luptat între ele timp de secole este un miracol. Să dureze cât mai mult posibil”, a transmis liderul de la Varșovia.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Alexandru Nazare, mesaj de Ziua Europei: Apartenența la UE a însemnat acces la dezvoltare, stabilitate și oportunități pe care astăzi le considerăm firești
Alexandru Nazare, mesaj de Ziua Europei: Apartenența la UE a însemnat acces la dezvoltare, stabilitate și oportunități pe care astăzi le considerăm firești
Articolul următor
De Ziua Europei, Ungaria începe epoca post-Orban: Peter Magyar a fost învestit prim-ministru. Drapelul UE, readus pe fațada Parlamentului
De Ziua Europei, Ungaria începe epoca post-Orban: Peter Magyar a fost învestit prim-ministru. Drapelul UE, readus pe fațada Parlamentului
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare