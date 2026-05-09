Donald Tusk, de Ziua Europei: “UE este imperfectă, enervantă, plictisitoare, dar nu am găsit nimic mai bun în istoria noastră”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Europei în care a apărat proiectul european, descriind Uniunea Europeană drept o construcție imperfectă, dar esențială pentru pacea și prosperitatea continentului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Donald Tusk a subliniat că, în pofida criticilor frecvente la adresa instituțiilor europene, Uniunea Europeană rămâne cea mai bună formulă politică și economică pe care continentul a reușit să o construiască în istoria sa.

„Uniunea Europeană este imperfectă, enervantă, plictisitoare, dar nu am reușit să găsim nimic mai bun în istoria noastră”, a afirmat premierul polonez.

Tusk a pus accent pe rolul Uniunii Europene în asigurarea păcii și cooperării între state care, timp de secole, s-au aflat în conflict.

„Această perioadă de pace, prosperitate, libertate, democrație și solidaritate între națiuni care s-au luptat între ele timp de secole este un miracol. Să dureze cât mai mult posibil”, a transmis liderul de la Varșovia.