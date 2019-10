Donald Tusk, discurs-busolă la Atena: Politica a ajuns un cuvânt blestemat. Din arta conviețuirii ideilor și comunităților, ea se transformă în abilitatea de a trata brutal adversarii sau concurenții

Cea mai mare provocare a timpurilor noastre este aceea de a readuce politica la cauza sa originară, aceea de a acționa și a gândi în numele binelui comun, a afirmat președintele în exercițiu al Consiliului European, Donald Tusk. Într-un discurs susținut la Forumul Democrației de la Atena, Tusk a făcut recurs la reperele fundamentale pe care istoria Greciei antice le-a lăsat lumii și civilizației europene, inclusiv ideile și conceptele derivate din opere precum Iliada lui Homer, Antigona lui Sofocle sau Războiul Peloponesiac.

”Homer i-a oferit vieții mele un sens, pentru că și copiii caută un sens și un scop în viață. Am decis să devin arheolog (…)”, a spus președintele Consiliului European, în debutul discursului său.

Continuând alocuțiunea sa precum o poveste care îmbină experiența vieții sale și realitatea politică la nivel global, Tusk a afirmat: ”Cufundat în istoria greacă și puțin mai târziu și în tragedia și filozofia greacă, a trebuit, mai devreme sau mai târziu, să întâlnesc acel cuvânt blestemat”, referindu-se la termenul ”politică”.

”Blestemat astăzi, din moment ce pentru grecii antici, politikonul a avut multe semnificații pozitive: public, civic, zilnic, obișnuit, sociabil, chiar politicos! Ortografia cuvântului politicos nu este o coincidență”, a mai spus Donald Tusk.



În context, fostul prim-ministru al Poloniei a prezentat și modul cum a început să devină un om politic, influențat fiind de opera Antigona a lui Sofocle.

”În școala gimnazială, profesorul nostru de istorie ne-a spus să citim Antigona lui Sofocle și apoi să facem procesul lui Creon. Nimeni nu voia să fie avocatul lui. Apoi, profesorul meu s-a uitat la mine cu un zâmbet grăitor și mi-a spus: „Donald, ai mereu ceva de spus, chiar și atunci când nu ești întrebat, iar Grecia antică este pasiunea ta, așa că îl vei apăra pe Creon”. O, Dumnezeule, eu – un idealist în vârstă de 17 ani – sunt obligat să iau partea unui tiran fără milă? Nu știam despre Max Weber la acea vreme, nu aveam idee despre etica responsabilității, dar am reușit cumva, iar când clasa și-a dat verdictul, a fost o remiză. Poate că atunci, fără să știu, am devenit politician. Un lucru este sigur, un sfert de secol mai târziu am devenit șeful guvernului din Polonia”, a spus Donald Tusk.

The greatest challenge of our times is how to make politics what it once was: acting and thinking for the common good. Not violence, lies, hate speech, myths and resentment that are the tools of modern politics.

My speech @ForumAthens: https://t.co/0TonTeIFL2#ADF2019 pic.twitter.com/NG1TfU9EZG

— Donald Tusk (@eucopresident) October 9, 2019