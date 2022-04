Donald Tusk face apel la “conștiința vinovată” a Germaniei: Amintirea Holocaustului și a celui de-al Doilea Război Mondial ar trebui să vă determine să ajutați Ucraina

Fostul președinte al Consiliului European Donald Tusk a cerut joi Germaniei să își asume inițiativa în a ajuta Ucraina ca o obligație politică și morală și într-o critică voalată la adresa Berlinului pentru relațiile cu Rusia.

“Germanii au spus de mai multe ori că nu vor lupta niciodată împotriva Rusiei din cauza conștiinței vinovate pe care o au în legătură cu cel de-al Doilea Război Mondial. Totuși, astăzi, memoria genocidului comis de naziști nu ar trebui să vă facă să luați inițiativa de a ajuta Ucraina? Aceasta este obligația dumneavoastră politică și morală“, a scris Tusk, actual președinte al Partidului Popular European și fost prim-ministru al Poloniei, pe Twitter, cu referire la masacrul comis de armata rusă la Bucea.

The Germans have said multiple times that they will never stand against Russia because of the guilty conscience that they have about WW2. Today though, shouldn’t the memory of the Nazi genocide make you take the lead in helping Ukraine? This is your political & moral obligation.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) April 7, 2022