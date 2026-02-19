INTERNAȚIONAL
Donald Tusk îi atenționează pe polonezi să părăsească de îndată Iranul, în contextul informațiilor că SUA sunt pregătite pentru posibile atacuri asupra acestei țări
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, i-a îndemnat pe cetățenii polonezi să părăsească imediat Iranul, adăugând că „în niciun caz nimeni nu ar trebui să călătorească în această țară”, avertizând că perspectiva unui conflict deschis este „foarte, foarte reală”, informează The Guardian.
Conflictul ar putea izbucni în „câteva ore, câteva zeci sau câteva sute de ore” și că „evacuarea ar putea să nu mai fie o opțiune”, a mai spus premierul polonez.
„Vă rog, luați acest avertisment în serios. Am avut experiențe neplăcute în trecut cu persoane care au ignorat aceste avertismente. De aceea, vreau să subliniez încă o dată: părăsiți imediat Iranul sau anulați-vă planurile de călătorie. Dacă izbucnește un conflict armat deschis, nimeni nu vă va putea garanta o cale de ieșire”, a declarat el într-o conferință de presă.
Avertismentele transmite de Varșovia vin în contextul informațiilor publicate de mai multe agenții de presă conform cărora Armata americană este pregătită pentru posibile atacuri asupra Iranului încă din acest weekend, arată The Guardian.
Cu toate acestea, potrivit relatărilor, Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la lansarea unui atac. Trump a cerut în repetate rânduri Iranului să înceteze programul nuclear și a avertizat că intenționează să recurgă la forță dacă nu se ajunge la un acord.
Potrivit New York Times, CBS News și CNN, armata SUA a adunat suficiente resurse aeriene și navale în Orientul Mijlociu pentru a lansa un atac în zilele următoare.
Reuters, citând un înalt oficial american anonim, a oferit un calendar ușor diferit, precizând că, în cadrul unei reuniuni care a avut loc miercuri în Camera de criză a Casei Albe, consilierii de securitate națională ai SUA au fost informați că toate forțele militare americane dislocate în regiune ar trebui să fie pe poziții până la jumătatea lunii martie.
Iranul ar trebui să prezinte o propunere scrisă privind modul de soluționare a conflictului cu Statele Unite, în urma discuțiilor cu SUA de marți, de la Geneva, a declarat oficialul pentru Reuters.
În cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, nu a răspuns la întrebarea privind termenul exact pe care Trump îl va acorda Iranului pentru a ajunge la un acord înainte de a iniția acțiuni militare.
„Ar fi foarte înțelept ca Iranul să încheie un acord cu președintele Trump”, a afirmat ea, adăugând că administrația Trump „a distrus complet instalațiile nucleare ale Iranului”, dar că „diplomația” a fost întotdeauna „prima opțiune” a președintelui SUA.
Potrivit reporterului Axios, Barak Ravid, Trump s-a întâlnit miercuri cu cei doi consilieri care conduc negocierile indirecte cu Iranul: Steve Witkoff, un dezvoltator imobiliar devenit trimis special, și Jared Kushner, ginerele președintelui.
La televiziunea israeliană, Ravid a relatat că surse americane i-au spus că negocierile de la Geneva cu ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, au fost „fără rezultat” și că Pentagonul se pregătește pentru o ofensivă comună israeliano-americană care ar putea dura săptămâni întregi. Potrivit surselor lui Ravid, Iranul are timp doar până la sfârșitul lunii februarie să ofere concesii în privința programului său nuclear.
Grupul de portavioane USS Abraham Lincoln și flota sa de nave de război se află deja în regiune, a remarcat CBS News, iar un al doilea grup de portavioane, USS Gerald Ford, se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.
SUA consideră că ambiția UE de a reduce dependența de gazul american este „nefericită”: Suntem un furnizor de energie extrem de fiabil. Nu puteți avea un partener mai bun
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, l-a criticat joi pe comisarul european pentru energie, care a sugerat că Europa ar trebui să-și reducă dependența de gazul natural lichefiat american, insistând că Washingtonul „nu va folosi niciodată” exporturile de energie ca armă, informează Politico Europe.
Wright a răspuns la comentariile comisarului european pentru Energie, Dan Jørgensen, de la sfârșitul lunii ianuarie, potrivit cărora blocul intenționează să reducă dependența de GNL-ul american, în urma amenințărilor administrației Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu danez.
„Consider că declarațiile comisarului Jørgensen sunt foarte nefericite. Statele Unite sunt un furnizor de energie extrem de fiabil. Nu puteți avea un partener mai bun”, a declarat Wright jurnaliștilor după discuțiile cu ușile închise cu alți miniștri la Agenția Internațională pentru Energie (AIE) din Paris.
Citiți și: Pe fondul tensiunilor referitoare la Groenlanda, Comisia Europeană semnalează dependența „prea mare” a UE de importurile de GNL din SUA: Să nu înlocuim dependența de energia rusească cu alte dependențe
„Nu am folosit niciodată energia ca armă politică. Niciodată”, a spus el.
Wright a susținut că guvernele europene și-au slăbit propria securitate energetică prin reducerea producției interne de petrol și gaze, rămânând în același timp dependente de hidrocarburi. Exporturile SUA, a subliniat el, sunt gestionate de companii private care au contracte, nu sunt dirijate de guvern pentru a obține avantaje geopolitice.
În contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în februarie 2022, Uniunea Europeană a încercat să își diversifice sursele de aprovizionare cu energie în vederea renunțării complete la combustibilii fosili rusești până în 2027, decizie pe care statele membre au adoptat-o la finalul lunii ianuarie.
Conform unui document redactat în colaborare de Institutul Clingendael din Haga, Institutul Ecologic din Berlin și Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale, importurile de gaz natural lichefiat din SUA în Spațiul Economic European au crescut cu 61% în 2025. SEE cuprinde cele 27 de state membre ale UE, plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
Importurile în SEE au crescut cu 485% față de 2019, iar GNL din SUA reprezintă acum 59% din importurile de GNL în UE, potrivit datelor privind fluxurile de gaze din decembrie, informează The Guardian.
Mai mult, în cadrul acordului comercial convenit de UE cu Statele Unite, în iulie 2025, blocul european s-a angajat să achiziționeze produse energetice americane (gaze naturale lichefiate, petrol și produse nucleare) în valoare de 750 miliarde de dolari până în 2028.
Doar că declarațiile belicoase ale lui Donald Trump referitoare la preluarea insulei daneze Groenlanda au stârnit îngrijorare în rândul aliaților europeni, care se tem că liderul american ar putea folosi energia ca instrument de negociere.
Cu o zi înainte, Wright a intensificat criticile SUA la adresa Agenției Internaționale pentru Energie, acuzând-o că s-a îndepărtat de ceea ce el considera a fi mandatul său principal în materie de securitate energetică, adoptând obiective de emisii zero. Agenția, a spus el, s-a orientat către o agendă „anti-energie” care riscă să determine creșterea prețurilor și limitarea ofertei.
Marți, el a avertizat că SUA ar putea să se retragă din Agenția Internațională pentru Energie dacă aceasta nu își schimbă cursul — o sugestie respinsă de mai multe țări, printre care Marea Britanie, Austria și Franța.
Dar joi, Wright și-a moderat tonul. „Nu vrem sub nicio formă să ne retragem… Vrem doar să o readucem la realitate. Nu vrem să plecăm”, a spus el.
El a susținut că eforturile Washingtonului de a reorienta agenția au atras un sprijin semnificativ, chiar dacă în mare parte privat.
„Există un sprijin considerabil. În mare parte, acesta se manifestă în culise”, a spus Wright, promițând să folosească „toată presiunea pe care o avem” pentru a readuce agenția pe calea securității energetice.
Antonio Costa: Într-o perioadă în care multilateralismul se află sub o presiune tot mai mai mare, parteneriatul dintre UE și Norvegia este mai important ca niciodată
Președintele Consiliul European, António Costa, a efectuat joi o vizită la Oslo, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre. În cadrul întrevederii, Costa a subliniat că, într-un moment în care multilateralismul se află sub o presiune tot mai mare, parteneriatul puternic și durabil dintre Uniunea Europeană și Norvegia este mai important ca oricând.
„Dragă Støre, îți mulțumesc pentru ospitalitate și pentru primirea călduroasă în Norvegia! Apreciem foarte mult sprijinul continuu al Norvegiei pentru securitatea Europei. Într-o perioadă în care multilateralismul se află sub o presiune din ce în ce mai mare, parteneriatul puternic și durabil dintre Uniunea Europeană și Norvegia este mai important ca niciodată”, a scris Antonio Costa, pe X.
Dear Prime Minister Støre @jonasgahrstore, thank you for your hospitality and for the warm welcome to Norway!
We very much value Norway’s continued support to Europe’s security.
At a time when multilateralism is under increasing pressure, the strong and enduring partnership… pic.twitter.com/CiKCmGAweV
— António Costa (@eucopresident) February 19, 2026
Potrivit unui comunicat al Consiliului European, vizita este un semn al dinamicii puternice a relațiilor bilaterale cu Norvegia, unul dintre partenerii cei mai apropiați ai Uniunii Europene care împărtășesc aceeași viziune.
„Norvegia este o prietenă apropiată a Uniunii Europene, cele două fiind legate printr-un parteneriat statornic și de lungă durată, care este deosebit de important în peisajul geopolitic actual în schimbare. Cooperarea noastră tot mai aprofundată se bazează pe valori și priorități comune. Lucrăm la implementarea parteneriatului nostru pentru securitate și apărare, la consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina și la promovarea competitivității europene. Împreună, Norvegia și UE s-au angajat să construiască un viitor sigur și prosper pentru toți”, a declarat Antonio Costa.
Norvegia participă integral la piața unică a UE mulțumită Acordului privind Spațiul Economic European și Acordului Schengen. Norvegia este, de asemenea, unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Uniunii în probleme de securitate și apărare, aderarea la NATO constituind piatra de temelie a propriei sale politici de apărare.
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
Președintele american Donald Trump l-a invitat pe președintele Nicușor Dan să susțină o intervenție în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, care are loc joi la Washington, au declarat surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro.
Șeful statului român, care participă la reuniunea inaugurală a Consiliului în calitate de observator, va fi singurul lider european în această calitate care se va adresa Consiliului pentru Pace. Ceilalți vorbitori, în frunte cu președintele Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance, provin din statele semnatare a Cartei fondatoare a Consiliului pentru Pace.
România este singura țară din cele 11 state membre ale Uniunii Europene participante cu rol de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace care va fi reprezentată la cel mai înalt nivel, respectiv de președintele Nicușor Dan, potrivit listei difuzate de Administrația Prezidențială.
Președintele american Donald Trump găzduiește joi, la Institutul pentru Pace din Washington – care între timp îi poartă numele – reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace în Gaza.
Reuniunea va începe la ora locală 08:40 (15:40 – ora României) și va debuta cu un discurs al liderului american. Obiectivul acestei întâlniri vizează reafirmarea angajamentului față de Consiliul pentru Pace, evidențierea oricăror contribuții financiare, operaționale sau sectoriale și afirmarea sprijinului pentru reconstrucția, arhitectura de securitate și prosperitatea pe termen lung a teritoriului Gaza. Potrivit liderului american, Statele Unite se așteaptă la contribuții de peste 5 miliarde de dolari din partea statelor care sunt membre ale Cartei.
În același timp, The Guardian a relatat că administrația Trump plănuiește construcția unei baze militare de 5.000 de soldați în Gaza pentru o viitoare Forță Internațională de Stabilizare (ISF), planificată ca o forță militară multinațională alcătuită din trupe angajate de mai multe state. ISF face parte din nou-creatul Consiliu pentru Pace, menit să administreze Gaza.
Citiți și România, singurul stat din cele 11 țări UE cu rol de observator reprezentat la nivel de șef de stat și de membru al Consiliului European la reuniunea Consiliului Păcii
La reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington sunt reprezentate în total 37 de entități – state și Uniunea Europeană. Dintre acestea, 24 sunt state membre ale Consiliului pentru Pace, cu drepturi depline după semnarea aderării la Carta Consiliului, iar 13 participă în calitate de observatori. În rândul observatorilor sunt incluse 12 state europene, dintre care 11 sunt state membre ale UE, precum și Uniunea Europeană.
Din partea Comisiei Europene participă comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, care reprezintă Uniunea Europeană în formatul de la Washington, iar România este singura țară observatoare reprezentată la nivel de membru al Consiliului European, respectiv președintele Nicușor Dan.
Citiți și Prima vizită a lui Nicușor Dan în SUA: Președintele reprezintă România, ca observator, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Care sunt mizele? Corespondență specială din Washington
În grupul observatorilor se mai regăsesc Cehia, prin ministrul de externe Petr Macinka, Cipru (țară care deține președinția Consiliului UE) – reprezentat de ministrul de externe Constantino Combos, Croația – prin secretarul de stat pentru comerț și dezvoltare, Finlanda – la nivel de ambasador, Grecia – prin ministrul adjunct de externe, Italia – prin viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Antonio Tajani, Polonia – prin Marcin Przydacz, șeful Biroului pentru Politică Internațională din cadrul Administrației Prezidențiale, Slovacia, Țările de Jos – la nivel de ambasador, Suedia – la nivel de ambasador, precum și Norvegia – prin reprezentantul special pentru Orientul Mijlociu.
