Donald Tusk îi atenționează pe polonezi să părăsească de îndată Iranul, în contextul informațiilor că SUA sunt pregătite pentru posibile atacuri asupra acestei țări

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, i-a îndemnat pe cetățenii polonezi să părăsească imediat Iranul, adăugând că „în niciun caz nimeni nu ar trebui să călătorească în această țară”, avertizând că perspectiva unui conflict deschis este „foarte, foarte reală”, informează The Guardian.

Conflictul ar putea izbucni în „câteva ore, câteva zeci sau câteva sute de ore” și că „evacuarea ar putea să nu mai fie o opțiune”, a mai spus premierul polonez.

„Vă rog, luați acest avertisment în serios. Am avut experiențe neplăcute în trecut cu persoane care au ignorat aceste avertismente. De aceea, vreau să subliniez încă o dată: părăsiți imediat Iranul sau anulați-vă planurile de călătorie. Dacă izbucnește un conflict armat deschis, nimeni nu vă va putea garanta o cale de ieșire”, a declarat el într-o conferință de presă.

Avertismentele transmite de Varșovia vin în contextul informațiilor publicate de mai multe agenții de presă conform cărora Armata americană este pregătită pentru posibile atacuri asupra Iranului încă din acest weekend, arată The Guardian.

Cu toate acestea, potrivit relatărilor, Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la lansarea unui atac. Trump a cerut în repetate rânduri Iranului să înceteze programul nuclear și a avertizat că intenționează să recurgă la forță dacă nu se ajunge la un acord.

Potrivit New York Times, CBS News și CNN, armata SUA a adunat suficiente resurse aeriene și navale în Orientul Mijlociu pentru a lansa un atac în zilele următoare.

Reuters, citând un înalt oficial american anonim, a oferit un calendar ușor diferit, precizând că, în cadrul unei reuniuni care a avut loc miercuri în Camera de criză a Casei Albe, consilierii de securitate națională ai SUA au fost informați că toate forțele militare americane dislocate în regiune ar trebui să fie pe poziții până la jumătatea lunii martie.

Iranul ar trebui să prezinte o propunere scrisă privind modul de soluționare a conflictului cu Statele Unite, în urma discuțiilor cu SUA de marți, de la Geneva, a declarat oficialul pentru Reuters.

În cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, nu a răspuns la întrebarea privind termenul exact pe care Trump îl va acorda Iranului pentru a ajunge la un acord înainte de a iniția acțiuni militare.

„Ar fi foarte înțelept ca Iranul să încheie un acord cu președintele Trump”, a afirmat ea, adăugând că administrația Trump „a distrus complet instalațiile nucleare ale Iranului”, dar că „diplomația” a fost întotdeauna „prima opțiune” a președintelui SUA.

Potrivit reporterului Axios, Barak Ravid, Trump s-a întâlnit miercuri cu cei doi consilieri care conduc negocierile indirecte cu Iranul: Steve Witkoff, un dezvoltator imobiliar devenit trimis special, și Jared Kushner, ginerele președintelui.

La televiziunea israeliană, Ravid a relatat că surse americane i-au spus că negocierile de la Geneva cu ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, au fost „fără rezultat” și că Pentagonul se pregătește pentru o ofensivă comună israeliano-americană care ar putea dura săptămâni întregi. Potrivit surselor lui Ravid, Iranul are timp doar până la sfârșitul lunii februarie să ofere concesii în privința programului său nuclear.

Grupul de portavioane USS Abraham Lincoln și flota sa de nave de război se află deja în regiune, a remarcat CBS News, iar un al doilea grup de portavioane, USS Gerald Ford, se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.