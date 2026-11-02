Donald Tusk îi cere președintelui polonez să rezolve conflictul de la Curtea Constituțională fără modificarea Constituției: „Deocamdată, Nawrocki alege confruntarea prin forță”

U.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
de citit in2 min.
© European Union, 2026

Premierul polonez Donald Tusk l-a acuzat pe președintele Karol Nawrocki că este responsabil pentru haosul care continuă să persiste la Curtea Constituțională, susținând că există o soluție care nu necesită modificarea Constituției, relatează dpa, citată de Agerpres.

Tusk a declarat că „președintele recunoaște judecătorii aleși legal, întrucât așa prevede Constituția”. Aceasta ar trebui să le permită să-și înceapă activitatea în instanță, a susținut el, adăugând că până în prezent Nawrocki a ales totuși calea confruntării violente.

„Soluționarea conflictului este simplă și posibilă fără modificarea Constituției. Președintele îi recunoaște pe judecătorii aleși în mod legal de Sejm (Parlamentul Poloniei), așa cum prevede Constituția, iar aceștia își preiau atribuțiile la Curtea Constituțională. Deocamdată, Nawrocki alege confruntarea prin forță, care ar putea costa foarte mult Polonia. Un stat democratic de drept nu poate ceda în fața violenței, indiferent cât de puternice vor fi forțele externe care vor susține atacul lansat de PiS, Confederația, Braun și Nawrocki. Și nu va ceda”, a scris Tusk, pe X.

Lupta pentru putere de lungă durată între cele două tabere politice majore privind completarea Curții Constituționale a escaladat vineri, după ce un anunț pe site-ul tribunalului a menționat că actualul președinte, Bogdan Swieczkowski, și adjunctul său au fost suspendați din funcții pentru moment.

Anunțul preciza că judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska va conduce instanța în calitate de interimar.

Partidul naționalist conservator Lege și Justiție (PiS), care a condus țara din 2015 până în 2023, a numit în instanță judecători apropiați politic de partid. De la schimbarea guvernului în 2023, coaliția de centru-stânga a lui Donald Tusk a încercat să ocupe posturile vacante de judecători constituționali.

Korwin-Piotrowska este unul dintre cei cinci judecători constituționali care au fost nominalizați de parlament, dar care nu-și pot începe activitatea din cauză că președintele conservator Nawrocki refuză să-i investească.

Cei cinci judecători au depus jurământul în parlament, dar Swieczkowski nu i-a lăsat să intre în clădire.

Tensiunile ar putea escalada din nou marți, când Korwin-Piotrowska a convocat o adunare generală a tuturor judecătorilor constituționali. Acest organism poate, printre altele, să aprobe urmărirea penală a judecătorilor constituționali și să decidă dacă un judecător trebuie pensionat pe motiv de incapacitate permanentă de a-și îndeplini atribuțiile, potrivit agenției de presă citate.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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