Donald Tusk îi îndeamnă pe polonezi să fie uniți în fața tentativelor Moscovei ce vizează „ca noi să fim certați cu Europa, Ucraina și mai ales între noi”

Premierul polonez Donald Tusk a denunțat vineri „terorismul de stat” rus în urma sabotării unei linii de cale ferată ce era folosită pentru a transporta ajutor către Ucraina, informează AFP, citat de Agerpres.

Într-o scurtă alocuțiune susținută în Parlament, Tusk i-a îndemnat pe polonezi să fie uniți în fața tentativelor Moscovei ce vizează „ca noi să fim certați cu Europa, Ucraina și mai ales între noi”.

„Acte de diversiune inspirate și organizate de luni de zile de serviciile Kremlinului au depășit în ultimul timp o linie critică și putem deja să vorbim chiar despre terorism de stat”, a declarat șeful guvernului polonez.

Obiectivul constă în a „distruge viața umană și a destabiliza fundamentele statului polonez”, a adăugat el.

Traficul feroviar pe ruta aglomerată Varșovia-Lublin a fost întrerupt duminică dimineață după ce un mecanic de tren Intercity de mare viteză a observat avariile la linie și a avertizat trenurile din apropiere.

Autorii sunt doi cetățeni ucraineni „care au colaborat și cooperat cu serviciile rusești pentru o perioadă îndelungată”, potrivit declarațiilor premierului polonez.

Aceștia au părăsit țara lor și s-au îndreptat spre Belarus, de unde au ajuns în Polonia cu puțin timp înainte de a comite atacul asupra liniei ferate. Ambii s-au întors în Belarus înainte ca serviciile poloneze să îi identifice.

Ruta feroviară Varșovia-Lublin care a fost atacată este una dintre cele mai aglomerate din țară, legând capitala de cel mai mare oraș din estul Poloniei și continuând spre Ucraina.

În context, Polonia și Ucraina au anunțat că vor forma un grup de lucru comun pentru a contracara sabotajele Rusiei, în vreme ce Varșovia a decis, drept răspuns, să revoce acordul de funcționare pentru ultimul consulat al Rusiei din Polonia.

De la atacul pe scară largă al Rusiei asupra Ucrainei în februarie 2022, Polonia se află în stare de alertă maximă în ceea ce privește cazurile de spionaj și sabotaj străin și a arestat mai multe persoane din aceste motive.

Luna trecută, doi cetățeni ucraineni au fost reținuți sub suspiciunea de spionaj pentru un serviciu de informații străin. Alte incidente recente includ un presupus refugiat belarus acuzat de autorități că ar fi agent rus, un incendiu provocat într-un centru comercial din apropierea Varșoviei și o presupusă tentativă de sabotaj a unei gări din sudul Poloniei prin abandonarea unui vagon nemarcat pe liniile ferate utilizate de trenurile de călători.