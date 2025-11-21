U.E.
Donald Tusk îi îndeamnă pe polonezi să fie uniți în fața tentativelor Moscovei ce vizează „ca noi să fim certați cu Europa, Ucraina și mai ales între noi”
Premierul polonez Donald Tusk a denunțat vineri „terorismul de stat” rus în urma sabotării unei linii de cale ferată ce era folosită pentru a transporta ajutor către Ucraina, informează AFP, citat de Agerpres.
Într-o scurtă alocuțiune susținută în Parlament, Tusk i-a îndemnat pe polonezi să fie uniți în fața tentativelor Moscovei ce vizează „ca noi să fim certați cu Europa, Ucraina și mai ales între noi”.
„Acte de diversiune inspirate și organizate de luni de zile de serviciile Kremlinului au depășit în ultimul timp o linie critică și putem deja să vorbim chiar despre terorism de stat”, a declarat șeful guvernului polonez.
Obiectivul constă în a „distruge viața umană și a destabiliza fundamentele statului polonez”, a adăugat el.
Traficul feroviar pe ruta aglomerată Varșovia-Lublin a fost întrerupt duminică dimineață după ce un mecanic de tren Intercity de mare viteză a observat avariile la linie și a avertizat trenurile din apropiere.
Autorii sunt doi cetățeni ucraineni „care au colaborat și cooperat cu serviciile rusești pentru o perioadă îndelungată”, potrivit declarațiilor premierului polonez.
Aceștia au părăsit țara lor și s-au îndreptat spre Belarus, de unde au ajuns în Polonia cu puțin timp înainte de a comite atacul asupra liniei ferate. Ambii s-au întors în Belarus înainte ca serviciile poloneze să îi identifice.
Ruta feroviară Varșovia-Lublin care a fost atacată este una dintre cele mai aglomerate din țară, legând capitala de cel mai mare oraș din estul Poloniei și continuând spre Ucraina.
În context, Polonia și Ucraina au anunțat că vor forma un grup de lucru comun pentru a contracara sabotajele Rusiei, în vreme ce Varșovia a decis, drept răspuns, să revoce acordul de funcționare pentru ultimul consulat al Rusiei din Polonia.
De la atacul pe scară largă al Rusiei asupra Ucrainei în februarie 2022, Polonia se află în stare de alertă maximă în ceea ce privește cazurile de spionaj și sabotaj străin și a arestat mai multe persoane din aceste motive.
Luna trecută, doi cetățeni ucraineni au fost reținuți sub suspiciunea de spionaj pentru un serviciu de informații străin. Alte incidente recente includ un presupus refugiat belarus acuzat de autorități că ar fi agent rus, un incendiu provocat într-un centru comercial din apropierea Varșoviei și o presupusă tentativă de sabotaj a unei gări din sudul Poloniei prin abandonarea unui vagon nemarcat pe liniile ferate utilizate de trenurile de călători.
FONDURI EUROPENE
Bugetul UE 2028-2034: Nicușor Dan avertizează că dacă nu se va ține cont de contextul de dezvoltare al statelor UE, vor apărea frustrări și tensiuni sociale cu risc de securitate
România are “maturitatea și expertiza” pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie al Uniunii Europene într-un moment în care aceasta negociază viitorul buget multianual 2028-2034, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, atrăgând atenția cu privire la “disparitățile” care pot conduce la o creștere a decalajelor între statele membre și pot genera ” o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”.
Șeful statului a făcut aceste precizări într-un discurs susținut în deschiderea evenimentului „High-Level Conference Cohesion2027+”, organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și care participă vicepreședinți executivi ai Comisiei Europene, Raffaele Fitto și Roxana Mînzatu.
“Mult timp concetățenii noștri ne-au acuzat că suntem un fel de remorcă a Uniunii Europene, și eu cred că România are în momentul ăsta maturitatea și expertiza pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie. Și o facem într-un moment foarte important în care decidem cumva strategia, direcția Uniunii Europene – deci a României – 2028-2034″, a spus președintele, în deschiderea intervenției sale.
El a subliniat că Uniunea Europeană se confruntă simultan cu două provocări majore.
“Sunt două cuvinte pe care o să le auzim mult timp de acum încolo — economie și securitate“, a explicat șeful statului, precizând că “economia pentru că competiția globală a devenit mult mai intensă, și securitate pentru că, de asemenea, am văzut că ordinea internațională bazată pe reguli este pusă în discuție”.
Nicușor Dan a tratat pe larg și tema inovării, evidențiind nevoia de echilibru între ambițiile europene și realitățile diferitelor state membre.
“Suferim la capitolul competitivitate și din cauză că nu suntem suficient de performanți la capitolul inovare”, a afirmat el. În același timp, a arătat că viitoarele programe europene trebuie calibrate cu atenție, pentru a nu perpetua decalajele: „Cadrul Financiar Multianual vorbește foarte mult de această zonă de cercetare, dezvoltare, inovare, doar că — și ăsta este mesajul meu — trebuie să avem grijă la disparități”.
Președintele a avertizat că “dacă competiția o să fie una care nu ține cont de contextul de dezvoltare al membrilor Uniunii Europene, o să avem o competiție care va fi câștigată de cei mai buni și o să vedem o creștere a decalajului între țările mai dezvoltate și țările mai puțin dezvoltate”.
“Asta va duce, bineînțeles, la o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”, a afirmat Nicușor Dan.
Președintele a insistat că “în zona de cercetare, dezvoltare, inovare, trebuie să avem grijă la condițiile specifice pe care fiecare din țări le are, și obiectivul nostru este să facem ca economia din zona europeană să progreseze în fiecare din țările membre”.
Conferința la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune: “Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă”, desfășurată la București, consolidează demersurile României pentru o viitoare Politică de Coeziune puternică, care să rămână principala politică de investiții structurale pe termen lung a UE, în sprijinul unei dezvoltări armonioase și eliminării decalajelor de dezvoltare, a transmis și Guvernul într-un comunicat.
Conferința are loc într-un moment definitoriu pentru Uniunea Europeană, în contextul discuțiilor politice privind cadrul financiar multianual post-2027.
COMISIA EUROPEANA
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a făcut joi, la București, un apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul Cadru Financiar Multianual, avertizând că Uniunea Europeană riscă să piardă încrederea oamenilor dacă nu investește explicit în educație, servicii publice, sănătate și combaterea sărăciei.
„Vă rog să dezbateți și dimensiunea socială a cadrului financiar multianual. Nu acordăm suficientă atenție dimensiunii sociale, politicii sociale, agendei sociale și este de înțeles, sunt priorități arzătoare. E nevoie să ne concentrăm la apărare, la competitivitate, la ceea ce se întâmplă geostrategic pe plan global. În același timp, trebuie să continuăm să arătăm oamenilor că investim în ei, în educația lor, în accesul la servicii medicale, în copii, că ne luptăm cu sărăcia, că nu lăsăm sărăcia, creșterea costurilor vieții să fie transformate în arme împotriva proiectului european”, a spus vicepreședinta Comisiei Europene către oficialii europeni responsabili de implementarea politicii de coeziune.
În intervenția sa, Mînzatu a subliniat că România reprezintă una dintre cele mai clare dovezi ale impactului politicii de coeziune asupra vieții cotidiene. Ea a explicat că, în cei 18 ani de apartenență la UE, investițiile europene au transformat concret comunitățile: de la infrastructura rutieră și transportul public, până la echipamentele medicale achiziționate prin Fondul Social European, programele de screening, cursurile de formare profesională și sprijinul pentru tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă.
„Toate acestea fac parte, până la urmă, din schimbarea în bine a României prin politica de coeziune. Schimbările sunt vizibile, chiar dacă provocările rămân mari”, a arătat Mînzatu.
Citiți și România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
Ea a evidențiat și disparitățile persistente dintre regiuni, amintind că București-Ilfov se apropie de dublul mediei PIB-ului european, în timp ce regiunea Nord-Est se află la jumătate din această medie. În acest context, a salutat accentul pus de Raffaele Fitto pe sprijinirea regiunilor de la frontiera estică, cu relevanță directă pentru România.
Mînzatu a reamintit că propunerea Comisiei pentru viitorul Cadru Financiar Multianual include un buget total de aproape 2 trilioane de euro, iar România ar urma să beneficieze de peste 60 miliarde de euro, una dintre cele mai mari alocări naționale. Ea a remarcat, însă, că reacția internă nu a reflectat anvergura acestor sume.
„Sumele contează. Avem nevoie de acești bani și avem nevoie să fim prezenți în dezbaterea privind bugetul european, cu tot profesionalismul și toată responsabilitatea.”
Vicepreședinta executivă a salutat propunerile Comisiei privind o implementare mai coerentă și mai „agilă” a fondurilor europene prin planurile naționale integrate și prin armonizarea regulilor între politicile existente.
Ea a subliniat importanța revenirii finanțării pentru capacitatea administrativă, absentă în actualul exercițiu financiar: „A fost dificil să implementați și PNRR, și politica de coeziune fără sprijin dedicat. De astea există și întârzieri. Propunerea vine acum cu o astfel de abordare”, a transmis oficialul Comisiei.
În încheiere, Mînzatu a pledat pentru găsirea unei modalități de a lupta pentru „dreptul de a sta”, o abordare europeană care să permită cetățenilor să își construiască un viitor în propria comunitate, nu în altă parte.
Ea a amintit că mobilitatea europeană a deschis oportunități importante pentru români, dar a avut și efecte negative, resimțite în comunități și în procesele democratice.
„Oamenii nu vor să plece pentru a obține un serviciu public de calitate, un job de calitate sau acces la educație. Și-ar dori toate aceste lucruri acasă. Și Europa trebuie să contribuie mai mult, mai țintit, la dezvoltarea acestor servicii acasă”, a spus vicepreședinta Comisiei Europene, insistând că agenda socială trebuie să rămână o componentă esențială a proiectului european.
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale, Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire pentru Crize, Roxana Mînzatu, se află astăzi la București pentru a participa la o masă rotundă ministerială și la o conferință de nivel înalt privind viitorul Politicii de Coeziune. Discuțiile acoperă revizuirea la jumătatea perioadei a Politicii de Coeziune și rolul acesteia în viitorul Cadrului Financiar Multianual, cu accent pe dezvoltare durabilă, competitivitate economică și reziliența regiunilor europene.
Pe lângă participarea la dezbateri, Mînzatu va avea o întâlnire bilaterală cu Nataša Mikuš Žigman, ministra dezvoltării regionale și fondurilor europene din Croația.
La nivelul discuțiilor din plen, sunt prezenți și președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor, Siegfried Mureșan, raportor al Parlamentului European pentru CFM, Dragoș Pîslaru, ministrul român al Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și miniștrii Coeziunii din statele membre participante.
COMISIA EUROPEANA
Procedura de infringement: Comisia Europeană cere României și altor 25 de țări UE să transpună integral în legislația națională directiva privind eficiența energetică
Comisia Europeană ia măsuri împotriva mai multor state membre ale U E care nu au transmis Comisiei măsurile de transpunere a directivelor UE în legislația lor națională.
Potrivit unui comunicat al executivului european, aceste state membre, printre care și România, nu au transpus integral directiva privind eficiența energetică. Termenul limită pentru transpunere a expirat recent, iar Comisia le solicită să ia măsuri imediate pentru a-și alinia legislația la cerințele UE.
Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere acestor state membre, acordându-le două luni pentru a răspunde și a finaliza transpunerea directivelor. În cazul în care acestea nu se conformează, Comisia poate trece la etapa următoare și emite un aviz motivat.
Comisia solicită statelor membre să transpună normele consolidate privind eficiența energetică
Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând scrisori de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia pentru necomunicarea transpunerii integrale a Directivei (UE) 2023/1791 privind eficiența energetică.
Directiva a fost adoptată în 2023, iar statele membre trebuiau să notifice transpunerea acesteia până la 11 octombrie 2025, cu excepția unor dispoziții specifice, cum ar fi cele privind raportarea, pentru care erau prevăzute termene specifice.
Noile norme stabilesc un obiectiv obligatoriu de reducere cu 11,7 % a consumului final de energie în UE până în 2030 (față de previziunile pentru 2020). Directiva impune, de asemenea, țărilor UE să se asigure că sectorul public dă exemplu, reducând propriul consum final de energie cu 1,9 % în fiecare an (față de nivelurile din 2021) și renovând cel puțin 3 % din clădirile publice anual.
Noile norme promovează, de asemenea, crearea de „ghișee unice” la nivel național, care sunt mecanisme ce oferă consiliere gratuită, îndrumare și sprijin practic pentru măsuri de eficiență energetică și renovare, facilitând acest proces în special pentru gospodăriile vulnerabile și pentru cele care locuiesc în clădiri cu cea mai slabă performanță energetică.
Statele membre trebuie să se asigure că centrele de date raportează datele privind eficiența energetică. Directiva promovează serviciile de eficiență energetică, inclusiv prin intermediul companiilor de servicii energetice și al soluțiilor inovatoare de finanțare.
Până în prezent, numai Cehia a notificat transpunerea integrală a directivei în termenul legal.
Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere celorlalte 26 de state membre. Acestea au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde, a finaliza transpunerea și a notifica Comisia. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.
