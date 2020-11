Donald Tusk îi mulțumește lui Joe Biden: Înfrângerea lui Donald Trump poate fi începutul sfârșitului populismelor de extremă dreapta și în Europa

Pierderea alegerilor prezidențiale din SUA de către Donald Trump poate reprezenta începutul sfârșitului pentru populismul de extremă dreapta și din Europa, a afirmat Donald Tusk, președintele PPE și fostul șef al Consiliului European, într-o postare pe Twitter în care i-a mulțumit lui Joe Biden, președintele ales al Statelor Unite.

“Înfrângerea lui Trump poate fi începutul sfârșitului triumfului populismelor de extremă dreapta și în Europa”, a scris Tusk, cunoscut pentru replicile sale la adresa lui Donald Trump.

“Mulțumim, Joe”, a mai scris Donald Tusk, care în calitate de prim-ministru al Poloniei și de președinte al Consiliului European a colaborat cu Joe Biden pe vremea când acesta era vicepreședinte al SUA.

Trump’s defeat can be the beginning of the end of the triumph of far-right populisms also in Europe. Thank you, Joe. pic.twitter.com/wm6Skj3ZDF

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) November 7, 2020