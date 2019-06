Donald Tusk, imagini și mesaje emoționante de la locul primului bombardament atomic din istorie: Hiroshima este o anticipare a sfârșitului lumii pe care, dacă o uităm, s-ar putea întâmpla oricând

Președintele Consiliului European Donald Tusk a vizitat miercuri orașul japonez Hiroshima, locul primului bombardament atomic din istorie, după ce anterior a devenit primul înalt oficial al Uniunii Europene care a adus un omagiu victimelor bombardamentului atomic american de la Nagasaki, al doilea oraș japonez lovit de o bombă atomică la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

”Hiroshima este ceva dincolo de timp, este un semn dat umanității pentru totdeauna. Dat, nu dar nu întotdeauna auzit, nu întotdeauna văzut, nu întotdeauna înțeles. De aceea ar fi ca toți cei de care depinde viitorul lumii să viziteze Hiroshima, dacă nu astăzi, atunci mâine”, a spus Tusk, care se află în Japonia cu ocazia summitului G20 de la Osaka, la care va participa în zilele următoare.

Hiroshima is beyond time, a sign given to humanity for ever. But not always heard, seen or understood. Hiroshima is an anticipation of the end of the world, that – if we forget – may happen at any time. I will tell #G20 leaders what I heard today.https://t.co/6KIkOr4rsJ pic.twitter.com/TkmRiM3pOn

— Donald Tusk (@eucopresident) June 26, 2019