Donald Tusk, înțepător la adresa lui Viktor Orban de la summitul UE: Pentru prima dată de ani de zile, nu se află niciun rus în sală

Premierul polonez Donald Tusk nu a ratat ocazia de a-l înțepa încă o dată pe prim-ministrul în exercițiu al Ungariei, Viktor Orban, aflat la final de mandat după 16 ani consecutivi la putere.

Prezent la summitul informal al liderilor europeni din Cipru, Tusk a scris pe X că “pentru prima dată de ani de zile nu se află niciun rus în sală”.

“O uriașă ușurare”, a adăugat premierul polonez, într-o aluzie la dezvăluirile din campania electorală maghiară care au arătat că leadership-ul de la Budapesta a scurs intenționat informații către Moscova din cadrul reuniunilor europene.

Mai mult, Viktor Orban s-a prezentat mereu ca un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și a căutat să mențină relații favorabile cu Rusia inclusiv după ce Moscova a invadat militar Ucraina.

European Council meeting. For the first time in years there are no Russians in the room. Huge relief. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 24, 2026

Viktor Orban, aspru criticat pentru multe decizii europene blocate prin veto, a renunțat să mai participe la summitul informal al Consiliului European din Cipru, care ar fi reprezentat ultimul său summit european înainte ca Peter Magyar, câștigătorul alegerilor generale din 12 aprilie, să devină noul prim-ministru al Ungariei.

Cu toate acestea și pe fondul reparării de către Ucraina a oleoductului Drujba prin care Rusia alimentează Ungaria cu petrol, Budapesta a luat decizia de a-și înlătura opoziția în privința împrumutului de 90 de miliarde de euro al UE pentru Ucraina.

În ultima perioadă, Tusk i-a criticat dur pe Viktor Orbán și pe ministrul său de externe, Péter Szijjártó, după relatări din presă care sugerau relația apropiată a guvernului ungar cu Rusia.

Liderii europeni așteaptă să-l întâmpine pe viitorul prim-ministru ungar Peter Magyar la următorul summit al Consiliului European, programat la finalul lunii iunie.