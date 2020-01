Donald Tusk, liderul PPE, mesaj transmis britanicilor înainte ca aceștia să părăseasă UE: Am fost, suntem și vom fi mereu o comunitate și niciun Brexit nu va schimba vreodată acest lucru

Donald Tusk, fostul președinte al Consiliului European, lider al Partidului Popular European, le-a transmis britanicilor un mesaj, în contextul în care Regatul Unit urmează să părăsească Uniunea Europeană după jumătate de secol de apartenență, la ora 23.00 GMT devenind țară terță.

”Dragii mei prieteni britanici. Am fost, suntem și vom fi mereu o comunitate. Și niciun Brexit nu va schimba vreodată acest lucru”, a scris Tusk într-un mesaj pe Twitter, cel care nu a ascuns niciodată că ”în sufletul” său a fost de partea celor care au militat pentru rămânerea Regatului Unit în Uniunea Europeană și care s-a poziționat în dezacord cu alți lideri europeni, declarând că este mai bine pentru ambele părți dacă Brexit-ul nu se va fi produs.

My dear British friends. We were, we are, and we will always be a Community. And no brexit will ever change that. 🇪🇺❤️🇬🇧

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) January 31, 2020