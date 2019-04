Donald Tusk o felicită pe prima femeie președintă din istoria Slovaciei: Sprijinul față de căile europeană și euro-atlantică ale țării a prevalat asupra promisiunilor false ale populismului

Uniunea Europeană a reacționat rapid, vineri, după ce membrii Parlamentului britanic au respins, pentru a treia oară, acordul privind Brexit negociat de Guvernul condus de Theresa May cu UE. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat, la scurt timp după votul de la Londra, convocarea unui Consiliu European de urgență pentru data de 10 aprilie.

”Având în vedere respingerea Acordului de retragere de către Camera Comunelor, am decis să convoc un Consiliu European pentru 1o aprilie”, a scris Tusk, pe Twitter.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit

