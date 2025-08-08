INTERNAȚIONAL
Donald Tusk, optimist privind o înghețare a conflictului din Ucraina: Este mai aproape decât s-ar putea crede
O posibilă pauză în conflictul din Ucraina ar putea fi mai aproape decât se crede, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, după o discuție cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters, preluat de Agerpres.
Declarația vine în contextul în care Kremlinul a anunțat joi că președintele rus Vladimir Putin și liderul american Donald Trump se vor întâlni în zilele următoare, pe fondul eforturilor Washingtonului de a obține progrese pentru oprirea războiului, aflat în cel de-al patrulea an.
„Există anumite semnale, și avem și o intuiție, că poate o înghețare a conflictului – nu vreau să spun sfârșitul, ci o înghețare a conflictului – este mai aproape decât s-ar putea crede”, a afirmat Tusk într-o conferință de presă. „Există speranțe pentru asta”, a adăugat el.
Premierul polonez a precizat că Zelenski este „foarte precaut, însă optimist” și că Ucraina dorește ca Polonia și alte state europene să fie implicate în planificarea unui armistițiu și a unui posibil acord de pace.
Polonia, membră NATO, a sprijinit constant Ucraina de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, când Moscova a trimis zeci de mii de militari peste graniță, invocând amenințări la adresa securității proprii. Kievul și partenerii săi occidentali acuză Rusia de o acțiune de acaparare teritorială cu motivații imperiale.
Administrația Prezidențială de la Kiev precizează, într-un comunicat emis vineri, că Zelenski a discutat cu Tusk despre „opțiunile diplomatice disponibile” și că au convenit „să se coordoneze și să colaboreze pentru interesele noastre europene comune”. Liderul ucrainean l-a informat, totodată, despre discuțiile purtate recent cu Trump și alți oficiali europeni.
„Ucraina, Polonia și alte țări europene au nevoie de fundații solide pentru securitatea și independența lor”, a subliniat Zelenski. „O pace fiabilă este esențială pentru toți și sunt recunoscător pentru disponibilitatea (aliaților) de a ajuta pe această cale”, a adăugat președintele ucrainean.
Discuția a abordat și procesul de negociere privind aderarea Ucrainei la UE. Președintele Ucrainei și prim-ministrul Poloniei împărtășesc aceeași opinie, și anume că primul capitol pentru Ucraina și Republica Moldova ar trebui deschis simultan.
„Ucraina și Republica Moldova au pornit împreună pe această cale și trebuie să o urmeze împreună”, menționează comunicatul.
INTERNAȚIONAL
Ministrul Apărării: România și Turcia împărtășesc o viziune comună asupra unei posturi de apărare și descurajare robuste pe flancul estic aliat
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avut vineri, 8 august, o întrevedere oficială cu ambasadorul Republicii Turcia în România, Özgür Kıvanç Altan.
Potrivit unui comunicat al MApN, discuțiile au vizat evoluțiile recente de securitate din regiunea Mării Negre, cu accent pe impactul generat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, aflat în cel de-al patrulea an de desfășurare.
În acest context, a fost evidențiată cooperarea eficientă dintre aliații NATO riverani Mării Negre – România, Bulgaria și Turcia – în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine (MCM Black Sea), inițiativă care contribuie în mod direct la creșterea securității maritime regionale.
Cei doi oficiali au salutat nivelul ridicat al cooperării practice între categoriile de forțe armate ale celor două țări, concretizate prin numeroase exerciții multinaționale derulate în acest an, atât în România, cât și pe teritoriul Turciei.
Totodată, ministrul apărării naționale a subliniat importanța colaborării în domeniul tehnologiilor militare, apreciind experiența și capacitatea industriei de apărare din Turcia, precum și implicarea companiilor turcești de profil în programele de înzestrare demarate de România.
„România și Turcia împărtășesc o viziune comună asupra asigurării unei posturi de apărare şi descurajare robuste pe flancul estic aliat, iar dezvoltarea proiectelor în domeniul apărării contribuie la întărirea capacităților operaționale ale forțelor noastre armate și la implementarea acestei viziuni”, a declarat Ionuț Moșteanu.
În încheiere, cei doi oficiali au convenit asupra continuării dialogului politico-militar, susținut de intensificarea exercițiilor, consolidarea interoperabilității și cooperare bilaterală solidă, menită să răspundă riscurilor și amenințărilor curente.
INTERNAȚIONAL
Zelenski a discutat cu Meloni despre pașii necesari pentru a avansa către „o pace reală”: „Vocea Europei trebuie luată în considerare în mod absolut”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat joi cu premierul italian Giorgia Meloni despre pașii necesari pentru a avansa către o pace reală și echitabilă.
Conversația s-a concentrat pe coordonarea diplomatică, implicarea liderilor europeni în eforturile de mediere alături de Statele Unite, precum și pe importanța menținerii unei informări constante între partenerii internaționali cu privire la situația din Ucraina.
„Am vorbit cu Giorgia Meloni. A fost o discuție bună, în care am împărtășit o viziune comună asupra modului în care putem avansa către o pace reală și echitabilă. Am făcut schimb de informații despre contactele recente cu alți lideri. Este important pentru Ucraina ca partenerii noștri să fie bine informați cu privire la situație. Cu toții ne dorim un viitor definit și sigur pentru Europa”, a scris Zelenski, pe X.
I spoke with the President of the Council of Ministers of Italy @GiorgiaMeloni. It was a good conversation, where we share a common vision of how to move toward a real and fair peace.
We exchanged details of our recent contacts with other leaders. It’s important for Ukraine that… pic.twitter.com/4TY9ihPee0
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025
Zelenski a transmis că Giorgia Meloni susține ferm ideea implicării active a liderilor europeni în eforturile diplomatice desfășurate alături de Statele Unite pentru a obține pacea.
„Acest război are loc pe continentul european, Ucraina se îndreaptă spre aderarea la UE, iar Uniunea Europeană va participa la reconstrucția țării noastre după război. De aceea, vocea Europei trebuie luată în considerare în mod absolut. Ne-am coordonat pașii următori, inclusiv contactele cu președintele Trump, și am convenit să rămânem în legătură. Îți mulțumesc, Giorgia, pentru poziția ta și pentru sprijinul constant”, a subliniat președintele ucrainean.
Reamintim că în luna iulie, Trump i-a oferit lui Putin un termen de 50 de zile pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Săptămâna trecută, însă, președintele american a redus brusc acest termen, mutând data-limită la 8 august, invocând lipsa de cooperare a liderului rus.
Pe măsură ce acest termen se apropia, emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a avut, miercuri, o întâlnire directă cu Vladimir Putin la Moscova, ca parte a ultimelor eforturi diplomatice. Ulterior, Trump a declarat că discuțiile de la Kremlin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina. Șeful de la Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor.
SUA
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, așteptați la Casa Albă pentru semnarea unei declarații comune de pace mediate de SUA
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, urmează să semneze vineri, la Casa Albă, o declarație comună prin care se angajează la un acord de pace facilitat de administrația Trump, menit să pună capăt unui conflict ce durează de aproape patru decenii între cele două state, relatează Politico.
Ambele țări ar urma, de asemenea, să semneze acorduri care extind relațiile bilaterale cu Washingtonul, un progres posibil datorită medierii SUA în rezolvarea unei dispute legate de dezvoltarea unui coridor de tranzit comun, potrivit a trei oficiali americani citați sub anonimat.
„Aștept cu nerăbdare să îi primesc mâine la Casa Albă pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și pe prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, pentru un summit istoric de pace”, a scris Trump joi pe platforma sa socială Truth Social. „Statele Unite vor semna, de asemenea, acorduri bilaterale cu ambele țări pentru a exploata împreună oportunitățile economice, astfel încât să putem valorifica pe deplin potențialul regiunii Caucazului de Sud.”
Punctul central în detensionarea conflictului este înțelegerea privind Coridorul Zangezur – o porțiune muntoasă de teritoriu armean ce leagă Azerbaidjanul de exclava sa Nahicevan. Armenia a acceptat să acorde SUA drepturi exclusive de dezvoltare pe acest teren pentru 99 de ani, Washingtonul urmând să subînchirieze zona unui consorțiu care va construi linii feroviare, conducte de petrol și gaz, fibră optică și, posibil, infrastructură de transmitere a energiei electrice pe cei aproximativ 43 km ai coridorului.
Oficialii americani au precizat că evenimentul de vineri a fost denumit de Washington „Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP Peace Summit). „Am reușit să reducem problema la: ‘dacă putem debloca doar una dintre piese, poate restul pieselor încep să se așeze la locul lor’”, a spus unul dintre oficiali.
Declarația comună este considerată a fi prima de acest fel semnată vreodată între cele două state ostile. Miniștrii de externe ar urma să parafeze textul unui tratat convenit în martie, dar asupra căruia progresele au fost lente.
Ca parte a înțelegerii, SUA vor face mai multe gesturi de bunăvoință față de Baku, inclusiv ridicarea restricțiilor privind cooperarea în domeniul apărării cu Baku, printr-o derogare de la Legea privind sprijinirea libertății din 1992, care interzice acordarea de asistență directă guvernului azer din cauza disputelor sale cu Armenia.
Totodată, Armenia și Azerbaidjanul vor părăsi Grupul de la Minsk al OSCE – din care mai fac parte Franța, Rusia și SUA –, structura internațională creată pentru medierea conflictului, dar considerată inutilă de Baku după războiul din 2020, în urma căruia Azerbaidjanul a recucerit enclava Nagorno-Karabakh.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Donald Tusk, optimist privind o înghețare a conflictului din Ucraina: Este mai aproape decât s-ar putea crede
Ursula von der Leyen susține propunerile vicepreședintelui PE, Victor Negrescu, pentru întărirea apărării europene
Ministrul Apărării: România și Turcia împărtășesc o viziune comună asupra unei posturi de apărare și descurajare robuste pe flancul estic aliat
Turcia ar putea îngreuna eforturile UE de eliminare completă a importurilor de gaz rusesc până în 2027 (Politico)
Legea europeană privind libertatea mass-mediei intră în vigoare de astăzi: Un pas înainte pentru consolidarea libertății, independenței și pluralismului presei în UE
Secretariatul General al Guvernului a finalizat sesiunile de instruire privind buna guvernanță din cadrul PNRR
Zelenski a discutat cu Meloni despre pașii necesari pentru a avansa către „o pace reală”: „Vocea Europei trebuie luată în considerare în mod absolut”
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, așteptați la Casa Albă pentru semnarea unei declarații comune de pace mediate de SUA
Premierul britanic Keir Starmer critică decizia guvernului israelian de a ocupa Fâșia Gaza: „Această acțiune va aduce și mai multă vărsare de sânge”
Trump spune că se va întâlni cu Putin, indiferent dacă acesta acceptă sau nu o discuție cu Zelenski: „Voi face tot ce pot pentru a opri vărsarea de sânge”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
UE nu dorește să se decupleze de China, dar își va apăra întotdeauna interesele, subliniază Ursula von der Leyen, prezentându-le eurodeputaților trei priorități pentru o relație bazată pe predictibilitate și fiabilitate
Prelungirea PNRR presupune un proces decizional complet inițiat de CE și nu este fezabilă din perspectiva timpului, afirmă noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene
Bogdan Ivan anunță că a transmis oficial Comisiei Europene proiectul pentru construirea unei giga-fabrici de inteligență artificială în România: Devenim un hub regional al tehnologiilor emergente
Luca Niculescu anunță lansarea unei campanii prin care le explică românilor „într-un limbaj clar, prietenos și interesant” aderarea României la OCDE: „Va însemna că vom juca în prima ligă a economiilor mondiale”
Trending
- RUSIA1 week ago
Donald Trump avertizează Rusia: Dacă nu va înceta în zece zile războiul în Ucraina, vom impune sancțiuni
- ROMÂNIA1 week ago
Tehnologie românească pentru industria aerospațială: proiectul TOPCOAT, realizat de INCAS și partenerii săi
- NATO1 week ago
Cinci avioane de luptă ale Germaniei au aterizat la Baza Mihail Kogălniceanu și vor asigura misiuni de poliție aeriană NATO în România și la Marea Neagră
- ROMÂNIA1 week ago
Bogdan Ivan anunță trei măsuri pentru reducerea prețului la energie electrică în România până la finalul anului viitor
- FONDURI EUROPENE1 week ago
MIPE: România a finalizat negocierile cu Comisia Europeană pentru revizuirea PNRR, salvând investiții critice și obținând noi finanțări