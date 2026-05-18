Donald Tusk pledează pentru o alianță transatlantică bazată pe încredere reciprocă: “Niciodată în genunchi și întotdeauna cu fruntea sus”

Premierul polonez Donald Tusk a pledat luni pentru o alianță cu Statele Unite bazată „pe respect și previzibilitate”, subliniind că Polonia „va aștepta întotdeauna să primească de la partenerii săi același lucru pe care îl oferă ea”, „niciodată în genunchi și întotdeauna cu fruntea sus”, în contextul suspendării transferului a 4.000 de soldați americani către baze din Polonia.

Într-o conferință de presă organizată după semnarea contractului privind un centru de mentenanță pentru tancurile Abrams la Dęblin, premierul polonez a afirmat că nu există „nicio alternativă la cooperarea cu SUA”, subliniind că Washingtonul nu va găsi nicăieri altundeva un „aliat mai loial” decât Polonia, relatează Agerpres, citând EFE.

Șeful guvernului polonez a insistat că securitatea transatlantică depinde de „încrederea reciprocă, care trebuie să prevaleze chiar și în fața turbulențelor” sau a schimbărilor de strategie actuale.

„Niciodată în genunchi și întotdeauna cu fruntea sus”, a declarat Tusk, pledând pentru o alianță cu Statele Unite bazată pe „respect și previzibilitate”.

Declarațiile sale vin în contextul în care s-a aflat că Washingtonul a suspendat transferul a 4.000 de militari către baze din Polonia, o decizie pe care autoritățile de la Varșovia au descris-o ca având un caracter logistic.

Citiți și

Varșovia încearcă să calmeze temerile privind securitatea după decizia Pentagonului de a anula desfășurarea a 4.000 de militari americani în Polonia

Polonia primește asigurări din partea SUA că anularea desfășurării a 4.000 de militari americani este „de natură logistică” și nu afectează securitatea țării. Tusk: „Totul este sub control”

„Pentru a clarifica situația” sunt preconizate discuții imediate: șeful Statului Major, Wiesław Kukuła, se va întâlni marți la Varșovia cu generalul american Alexus Grynkewich, iar ministrul Kosiniak-Kamysz va avea miercuri o reuniune cu generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al forțelor armate ale SUA.

Ministrul adjunct al apărării, Paweł Zalewski, va efectua o vizită la Washington în cursul săptămânii pentru a obține răspunsuri directe privind decizia.