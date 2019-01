Donald Tusk, primul lider european care salută debutul președinției României la Consiliul UE: ”Sunt încrezător că veți livra”

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marți că este încrezător că România “se va descurca” pe măsură ce va prelua președinția rotativă a Consiliului UE.

“An Nou Fericit! Doresc României toate cele bune la prima sa președinție în UE. Sunt încrezător că veți livra și aștept cu nerăbdare să colaborăm“, a scris Tusk pe Twitter.

Happy New Year! I wish Romania all the best with your first EU presidency. I am confident you will deliver and look forward to working with you. #RO2019EU

