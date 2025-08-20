Connect with us

INTERNAȚIONAL

Donald Tusk respinge Budapesta ca posibil loc al tratativelor de pace Rusia-Ucraina, evocând Memorandumul din 1994: Poate sunt superstițios

Published

23 minutes ago

on

© Kancelaria Premiera/ Flickr

Premierul polonez Donald Tusk a criticat miercuri ideea ca Budapesta să fie un posibil loc de desfășurare a negocierilor de pace între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin.

Budapesta? Poate nu toată lumea își amintește, dar în 1994 Ucraina a primit deja asigurări privind integritatea teritorială din partea SUA, Rusiei și Marii Britanii. La Budapesta. Poate sunt superstițios, dar de data asta aș încerca să găsesc un alt loc”, a scris Tusk, pe Facebook și pe X.

Politico a dezvăluit marți că Casa Albă explorează posibilitatea unei reuniuni trilaterale care să îl includă pe președintele american Donald Trump în capitala ungară, citând un oficial al administrației și o persoană apropiată acesteia. În același timp, Bloomberg a relatat că preşedintele american Donald Trump a avut luni o convorbire telefonică cu premierul ungar Viktor Orban, după întâlnirile de la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, pentru a discuta motivele pentru care Budapesta blochează negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană

Ungaria ar fi un loc inconfortabil pentru Ucraina ca gazdă a tratativelor de pace. Memorandumul din 1994, semnat acolo de SUA, Marea Britanie, Ucraina și Rusia, angaja respectarea suveranității Kievului în schimbul dezarmării sale nucleare. Însă atacul lui Putin asupra Ucrainei din 2014 și lipsa sprijinului militar din partea semnatarilor au făcut ca aceste garanții să devină practic lipsite de sens.

Premierul ungar Viktor Orbán, un aliat apropiat al lui Trump, care a continuat să cultive legături cu Kremlinul în pofida invaziei la scară largă a Rusiei asupra Ucrainei, nu a comentat public până acum.

La 25 februarie 2022, la o zi după ce Rusia a atacat Ucraina, ministrul ungar de externe Péter Szijjártó sugera deja Budapesta drept un loc sigur „pentru ambele părți, ucraineană și rusă.”

Oficialii ruși au temperat așteptările privind o eventuală întâlnire între Putin și Zelenski, iar incertitudinea planează asupra oricărei posibile locații.

Într-un interviu publicat marți, președintele francez Emmanuel Macron a sugerat Geneva ca posibil loc de desfășurare, o idee susținută rapid de ministrul italian de externe Antonio Tajani. Ministrul elvețian de externe Ignazio Cassis a confirmat că Elveția este „pregătită pentru o astfel de întâlnire”, adăugând că Putin nu ar fi arestat, în pofida unui mandat emis de Curtea Penală Internațională pentru crime de război.

În cursul apelului surpriză de luni cu Trump, Putin a propus Moscova drept posibil loc pentru o întâlnire față în față cu Zelenski. Propunerea a fost însă respinsă imediat ca fiind lipsită de seriozitate de către Zelenski și liderii europeni, în timpul reuniunii multilaterale cu Trump la Casa Albă.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

REPUBLICA MOLDOVA

Ilie Bolojan merge sâmbătă în R. Moldova, în prima vizită ca premier. Ziua coincide cu împlinirea a 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov

Published

2 minutes ago

on

August 20, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Prim-ministrul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă, 23 august 2025, o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României.

Potrivit unui comunicat al Palatului Victoria, Programul va include o serie de activități desfășurate împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.

Discuțiile se vor concentra asupra principalelor teme și proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relației bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră și o istorie comună, precum și sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Bolojan a mai efectuat o vizită la Chișinău în luna martie, în calitate de președinte interimar al României, unde a reafirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al R. Moldova și protejarea țării vecine prin susținerea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

La Chișinău este așteptat pe 31 august, de Ziua Limbii Române, și președintele Nicușor Dan. Șeful statului a efectuat în luna iulie o vizită oficială în Republica Moldova, iar la începutul lunii august s-a aflat într-o vizită privată peste Prut, unde a participat alături de președinta Maia Sandu la mai multe evenimente culturale.

Vizita premierului Ilie Bolojan în Republica Moldova coincide cu împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial. 

Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.

SUA

Donald Trump afirmă că SUA ar putea oferi sprijin aerian pentru a susține un acord de pace în Ucraina

Published

6 minutes ago

on

August 20, 2025

By

© Official White House Photo by Molly Roberts

Președintele american Donald Trump a exclus desfășurarea trupelor americane în Ucraina, dar a lăsat să se înțeleagă că SUA sunt dispuse să ofere sprijin aerian ca parte a unui acord de pace care să pună capăt războiului rus, anunță Reuters, citat de Agerpres.

 „Aveți asigurarea mea, eu sunt președintele”, a declarat Trump în emisiunea „Fox & Friends”, când a fost întrebat ce garanții are că nu vor fi trupe americane în Ucraina pentru a o apăra împotriva unei noi invazii rusești, informează Politico Europe

„Când vine vorba de securitate, (europenii) sunt dispuși să trimită oameni pe teren. Suntem dispuși să îi ajutăm, în special, probabil… pe calea aerului”, a continuat Trump , conform The Guardian.

Comentariile — primele făcute de Trump după întâlnirea de luni de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni — vin după câteva zile intense de negocieri. În timpul unui summit în Alaska, președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat deschiderea față de garanțiile de securitate, dar a respins o aderare a Ucrainei la NATO, lucru cu care, cel puțin la nivel de declarații, Trump este de acord. 

Așadar, calea către pace în Ucraina este încă neclară, precum și natura ajutorului militar american pentru țara invadă de Rusia.

Liderii militari ai NATO ar urma să se întâlnească miercuri pentru a discuta despre Ucraina, după întâlnirea liderilor care fac parte din Coaliția de Voință și a celor din Uniunea Europeană.

Sprijinul aerian american ar putea lua forma unor sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Potrivit Financial Times, Kievul a solicitat Statelor Unite zece astfel de sisteme, care urma să fie achitate de Europa.

Patriot este unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare antiaeriană din lume și este capabil să intercepteze aeronave, precum și rachete balistice și de croazieră.

INTERNAȚIONAL

Președinția franceză califică drept „eronată și abjectă” acuzația lui Netanyahu potrivit căreia Macron alimentează antisemitismul prin recunoașterea unui stat palestinian: „Nu va rămâne fără răspuns”

Published

3 hours ago

on

August 20, 2025

By

© GPO/Kobi Gideon

Președinția franceză a denunțat ca „eronată și abjectă” acuzația premierului israelian Benjamin Netanyahu potrivit căreia intenția președintelui Emmanuel Macron de a recunoaște statul Palestina alimentează antisemitismul, informează AFP, citat de Agerpres, și Politico Europe.

Într-o scrisoare obținută de Politico, Netanyahu vorbește despre incidentele antisemite care au avut loc în Franța în ultimele luni și încearcă să le lege de politica lui Macron privind Palestina, spunând: „Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian alimentează acest foc antisemit”.

„Nu este diplomație, este îngăduință. Recompensează teroarea Hamas, întărește refuzul Hamas de a elibera ostaticii, încurajează pe cei care amenință evreii francezi și încurajează ura împotriva evreilor care bântuie acum străzile voastre”, a adăugat el.

Biroul lui Macron a răspuns într-o declarație marți, la scurt timp după ce scrisoarea a apărut în mass-media franceză, afirmând că afirmația lui Netanyahu potrivit căreia decizia de a recunoaște un stat palestinian a dus la o creștere a violenței antisemite în Franța este „eronată, abjectă și nu va rămâne fără răspuns”.

Declarația afirmă că Macron îi va răspunde lui Netanyahu printr-o scrisoare și menționează eforturile lui Macron de a eradica antisemitismul în Franța, în contextul creșterii numărului de incidente care au avut loc după atacul Hamas, din octombrie 2023.

„(Franța) protejează și va proteja întotdeauna compatrioții săi de credință evreiască”, a adăugat Administrația Prezidențială franceză, afirmând că momentul „cere seriozitate și responsabilitate, nu confuzie și manipulare”.

Pe 24 iulie, Macron a anunțat că Franța va recunoaște oficial statul palestinian în cadrul reuniunii ONU din septembrie, ceea ce a atras o reacție rapidă din partea Israelului, care a afirmat că astfel se recompensează Hamas pentru atacul terorist din 2023, care a provocat moartea a aproximativ 1.200 de persoane și luarea a 250 de ostatici. Israelul a răspuns cu o forță copleșitoare și și-a extins recent operațiunile în Fâșia Gaza, în efortul de a elimina Hamas.

Peste 60.000 de persoane au murit în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas. Ministerul nu face distincție între victimele civile și cele militare, dar un număr tot mai mare de cercetători și oficiali guvernamentali – inclusiv cei din Uniunea Europeană – acuză Israelul de comiterea de crime de război sau genocid.

După anunțul făcut de Macron la sfârșitul lunii trecute, Regatul Unit, Canada și Australia au urmat exemplul și și-au arătat intenția de a recunoaște un stat palestinian, deși cu unele rezerve.

