Donald Tusk respinge Budapesta ca posibil loc al tratativelor de pace Rusia-Ucraina, evocând Memorandumul din 1994: Poate sunt superstițios

Premierul polonez Donald Tusk a criticat miercuri ideea ca Budapesta să fie un posibil loc de desfășurare a negocierilor de pace între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin.

„Budapesta? Poate nu toată lumea își amintește, dar în 1994 Ucraina a primit deja asigurări privind integritatea teritorială din partea SUA, Rusiei și Marii Britanii. La Budapesta. Poate sunt superstițios, dar de data asta aș încerca să găsesc un alt loc”, a scris Tusk, pe Facebook și pe X.

Budapest? Not everyone may remember this, but in 1994 Ukraine already got assurances of territorial integrity from the US, Russia and the UK. In Budapest. Maybe I’m superstitious, but this time I would try to find another place. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 20, 2025

Politico a dezvăluit marți că Casa Albă explorează posibilitatea unei reuniuni trilaterale care să îl includă pe președintele american Donald Trump în capitala ungară, citând un oficial al administrației și o persoană apropiată acesteia. În același timp, Bloomberg a relatat că preşedintele american Donald Trump a avut luni o convorbire telefonică cu premierul ungar Viktor Orban, după întâlnirile de la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, pentru a discuta motivele pentru care Budapesta blochează negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană

Ungaria ar fi un loc inconfortabil pentru Ucraina ca gazdă a tratativelor de pace. Memorandumul din 1994, semnat acolo de SUA, Marea Britanie, Ucraina și Rusia, angaja respectarea suveranității Kievului în schimbul dezarmării sale nucleare. Însă atacul lui Putin asupra Ucrainei din 2014 și lipsa sprijinului militar din partea semnatarilor au făcut ca aceste garanții să devină practic lipsite de sens.

Premierul ungar Viktor Orbán, un aliat apropiat al lui Trump, care a continuat să cultive legături cu Kremlinul în pofida invaziei la scară largă a Rusiei asupra Ucrainei, nu a comentat public până acum.

La 25 februarie 2022, la o zi după ce Rusia a atacat Ucraina, ministrul ungar de externe Péter Szijjártó sugera deja Budapesta drept un loc sigur „pentru ambele părți, ucraineană și rusă.”

Oficialii ruși au temperat așteptările privind o eventuală întâlnire între Putin și Zelenski, iar incertitudinea planează asupra oricărei posibile locații.

Într-un interviu publicat marți, președintele francez Emmanuel Macron a sugerat Geneva ca posibil loc de desfășurare, o idee susținută rapid de ministrul italian de externe Antonio Tajani. Ministrul elvețian de externe Ignazio Cassis a confirmat că Elveția este „pregătită pentru o astfel de întâlnire”, adăugând că Putin nu ar fi arestat, în pofida unui mandat emis de Curtea Penală Internațională pentru crime de război.

În cursul apelului surpriză de luni cu Trump, Putin a propus Moscova drept posibil loc pentru o întâlnire față în față cu Zelenski. Propunerea a fost însă respinsă imediat ca fiind lipsită de seriozitate de către Zelenski și liderii europeni, în timpul reuniunii multilaterale cu Trump la Casa Albă.