Donald Tusk spune că Polonia va folosi împrumuturile din mecanismul european SAFE, în pofida veto-ului președintelui

Premierul polonez Donald Tusk a declarat vineri că Polonia va folosi mecanismul european de finanțare a apărării SAFE, în pofida veto-ului președintelui Karol Nawrocki, pe care l-a acuzat că a trădat interesul național, informează Reuters, citat de Agerpres.

Nawrocki a anunțat joi că se opune prin veto participării Poloniei la SAFE. „Am decis să nu semnez legea care ar permite Poloniei să contracteze așa-numitul împrumut SAFE. Într-adevăr, nu voi semna niciodată o lege care aduce atingere suveranității noastre, independenței noastre, precum și securității noastre economice și militare”, a declarat Karol Nawrocki într-un discurs televizat.

Veto-ul președintelui, susținut de opoziție, a amplificat rivalitatea cu premierul proeuropean și a complicat procesul decizional la cel mai înalt nivel politic din Polonia. Legea ar fi permis utilizarea a 43,7 miliarde de euro din credite UE pentru finanțarea apărării.

„O întâlnire guvernamentală este iminentă, în cadrul căreia guvernul va adopta o rezoluție pe baza căreia vom finaliza programul Forțelor armate poloneze. Astăzi, peste tot în Europa se întreabă ce s-a întâmplat, cum de este posibil acest lucru”, a declarat Tusk despre veto-ul lui Nawrocki.

Varșovia este cel mai mare beneficiar al programului SAFE al UE, dar partidul naționalist de opoziție, Lege și Justiție (PiS), l-a caracterizat drept un complot german de amestec în afacerile interne ale Poloniei, care ar împovăra țara cu datorii și i-ar limita flexibilitatea în achiziții de arme.

Aliatul lui Nawrocki, PiS, a anunțat joi la televiziune că se va opune hotărârii de guvern de implementare a programului pentru că ar lăsa viitoarele generațiile de polonezi să plătească dobânzi uriașe băncilor occidentale.

Guvernul lui Tusk susține că SAFE furnizează finanțare cu dobânzi reduse și este esențial pentru securitatea Poloniei în fața a ceea ce a numit amenințarea în creștere din Rusia. Veto-ul va încetini investițiile în industria națională de apărare, potrivit guvernului.

Donald Tusk l-a criticat pe Nawrocki, afirmând că acesta „a ratat ocazia de a se comporta ca un patriot”. De asemenea, el a avertizat luna trecută asupra „riscului real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, în contextul confruntărilor politice interne dintre guvern și președintele Karol Nawrocki, un conflict care, în opinia sa, ar putea duce la „destabilizarea” Europei.

Legea blocată de Nawrocki ar fi permis băncii de dezvoltare de stat BGK să opereze un fond pentru rambursarea cheltuielilor.

Acum guvernul va trebui să folosească un fond existent pentru forțele armate ale cărui reguli prevăd că nu va putea să ramburseze circa 7 miliarde de zloți (1,87 miliarde de dolari) care au fost alocați pentru poliția de frontieră.

Nawrocki a propus o lege alternativă care ar implica folosirea profiturilor nerealizate din valoarea în creștere a rezervelor de aur ale băncii centrale pentru a finanța apărarea.

Guvernul a respins propunerea, afirmând că ar întârzia investițiile și că în orice caz banca centrală nu a realizat profit în ultimii ani.