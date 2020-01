Donald Tusk va prezenta o evaluare a raportului cu privire la partidul Fidesz al premierului Ungariei, Viktor Orban, la viitoarea Adunare Politică a PPE

Donald Tusk, actualmente președinte al Partidului Popularilor Europeni, anunță că la viitoarea Adunare politică a PPE va prezenta evaluarea raportului privind statutul partidului de guvernare din Ungaria, Fidesz, condus de Viktor Orban.

Într-un mesaj postat pe Twitter, Donald Tusk a menționat că a avut loc o consultare la nivelul Comitetului de Evaluare, comitet format din Herman Van Rompuy, Wolfgang Schüssel și Hans-Gert Pöttering, cu privire la Fidesz.

I have just ended my meeting with the Evaluation Committee (Herman Van Rompuy, Wolfgang Schüssel and Hans-Gert Pöttering) on Fidesz and I will present my assessment of the report after my consultations with party leaders at the upcoming EPP Political Assembly. pic.twitter.com/Ne2nFcL6AM

