Donald Tusk va promova o reformă constituțională care ”va face foarte dificilă retragerea Poloniei din UE”

Aproape 20 de țări din Uniunea Europeană l-au nominalizat pe Tedros Adhanom Ghebreyesus pentru un al doilea mandat la conducerea Organizației Mondiale a Sănătății, cu puțin timp înainte de expirarea termenului limită, joi, informează AFP, preluat de Agerpres.

Statele membre ale OMS au avut timp până la ora 16.00 GMT să nominalizeze candidații. Germania și Franța au anunțat miercuri că îl propun pe Tedros, care se pare că este singurul candidat în cursă.

„Astăzi, 23 septembrie, Franța și Germania, în coordonare cu un grup de state UE, l-au nominalizat pe Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus pentru alegerea directorului general al OMS, care va avea loc în mai 2022″, au scris într-un tweet misiunile permanente ale Franței și Germaniei la ONU.

Today September 23rd, France 🇫🇷 and Germany 🇩🇪, in coordination with a group of EU states 🇪🇺, nominated Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus @DrTedros for the election of the @WHO Director-General to be held in May 2022. pic.twitter.com/Tx4dGZnrm1

— Germany UN Geneva (@GermanyUNGeneva) September 23, 2021