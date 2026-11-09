Donatorii internaționali au promis 278 milioane de euro pentru repararea structurii de izolare de la Cernobîl, avariată de o dronă rusească

Conferința donatorilor de la Paris a atras luni angajamente de 278 de milioane de euro pentru repararea structurii care izolează reactorul avariat al fostei centrale nucleare de la Cernobîl. Suma acoperă peste jumătate din necesarul estimat la 500 de milioane de euro pentru lucrările de restaurare, după ce structura a fost lovită de o dronă rusească în 2025, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Valoarea totală a angajamentelor confirmate se ridică acum la 278 de milioane de euro, provenind de la 15 contributori”, a anunțat ministrul delegat francez pentru afaceri europene, Benjamin Haddad, în încheierea conferinței. El a precizat că „este posibil să se mai adauge și alte contribuții” în cursul zilei.

„Prin mobilizarea finanțării internaționale, ajutăm totodată Ucraina să nu suporte singură consecințele financiare ale agresiunii ruse – într-un moment în care are nevoie de toate resursele disponibile pentru a-și apăra populația, a menține infrastructura esențială și a reconstrui țara”, a adăugat Haddad după reuniune.

Guvernul ucrainean și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au organizat conferința pentru a le prezenta donatorilor cele mai recente evaluări tehnice și planul propus pentru reparații. Reuniunea a permis și trecerea în revistă a angajamentelor deja asumate, în vederea obținerii unor noi contribuții.

„Este vorba despre sprijin internațional pentru siguranța nucleară – o problemă care ne privește pe toți”, a declarat președinta BERD, Odile Renaud-Basso. „Dacă noua structură de izolare nu este restaurată, riscul unui accident foarte grav, cu consecințe de amploare – comparabile cu cele din 1986 – este cât se poate de real”, a avertizat ea.

Structura metalică, instalată în 2016, acoperă sarcofagul de beton ridicat în 1986 pentru a izola reactorul care a explodat în aprilie acel an.