Dorința pentru schimbare a fost atât de puternică pentru o tânără româncă din China, încât a călătorit 300 km până la Shanghai pentru a vota la referendum și la alegerile europene

Guy Verhofstadt, liderul formațiunii ALDE din Parlamentul European, s-a întors în orașul natal, Ghent, pentru a vota la alegerile europene. De acolo, politicianul liberal și-a exprimat speranța că toți europenii și-au utilizat dreptul de vot astăzi, în ultima zi de scrutin, se arată într-o postare pe Twitter.

Voting in my home town Ghent for the European and national elections. I hope you used your right to vote as well! 🇪🇺 pic.twitter.com/HmuT3OMfFX

Cu puțin timp înainte de a merge la urne, politicianul belgian a subliniat importanța votului de astăzi:

,,Votul de astăzi este mai important decât oricând pentru viitorul Europei. Să votăm și să lucrăm împreună pentru ca visul european să devină o realitate!”, a scris acesta pe contul său de Twitter.

Today’s vote is more important than ever for the future of Europe.

Let’s vote and work together to make the European dream become a reality! #IamEuropean pic.twitter.com/2AshcmbDmq

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 26 mai 2019