Două avioane de vânătoare britanice au interceptat deasupra Mării Negre un avion militar al Rusiei care se îndrepta spre spațiul aerian al României

Două aeronave Eurofighter Typhoon aparţinând Forțelor Aeriene Regale Britanice au executat marți, 17 august, o misiune de poliție aeriană în spațiul aerian internațional deasupra Mării Negre, pentru interceptarea unei aeronave a Federației Ruse, informează Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Dirijarea, controlul şi coordonarea misiunii au fost gestionate de către controlorii de trafic aerian din cadrul Centrului de Operaţii Aeriene.

Centrul NATO de operaţiuni aeriene combinate (CAOC) Torrejón a ordonat decolarea celor două aeronave Eurofighter Typhoon aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană în România sub comandă NATO. Decizia a fost luată în urma detectării activității aeriene a Federației Ruse în apropierea Regiunii de Informare a Zborurilor (Flight Information Region – FIR) București, în spațiul aerian internațional deasupra Mării Negre.

Aeronavele britanice au interceptat aeronava SU-24 Fencer prin identificare vizuală a acesteia, în jurul orei 10.50, care, după ce s-a apropiat până la 40-50 km de spaţiul aerian naţional s-a retras părăsind FIR Bucureşti.

Cele două aeronave britanice au executat patrulare aeriană până la ora locală 11:30, după care au revenit la aerodromul de bază.

Într-un comunicat separat, Forțele Aeriene Regale ale Marii Britanii relatează că avioanele Typhoon au decolat de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu după ce avionul rusesc, un Su-24 Fencer, a fost detectat intrând în Regiunea de Informare a Zborurilor (FIR) aparținând României și îndreptându-se spre spațiul aerian românesc.

La fel ca alte avioane militare rusești, nici acesta nu a transmis un plan de zbor și nu a comunicat cu Autoritatea Română de Control al Traficului Aerian, astfel că zborul devenea periculos, se mai menționează în comunicatul RAF.

“Când avionul neidentificat, suspect a fi rusesc, a intrat în Regiunea de Informare Aeriană a României, am decolat pentru a face o identificare vizuală. Am decolat în 20 de minute și ne-am îndreptat spre zona respectivă; nu a durat mult până când am interceptat aparatul, identificat ca fiind un Su-24 Fencer rusesc. Nu s-a apropiat la mai puțin de 20 de mile de cosasta românească înainte de a fi interceptat. L-am escortat până cînd a ieșit din Regiunea de Informare a Zborurilor, îndreptându-se în direcția nord-vest. Ne-am continuat misiunea de patrulă aeriană și ne-am întors la bază”, a relatat unul dintre piloți, potrivit RAF.

Alături de alți aliați NATO care au desfășurat această misiune în mod continuu începând din 2017, Marea Britanie a oferit din luna mai asistență de alertă rapidă pentru a îmbunătăți poliția aeriană efectuată de flota proprie de aeronave cu reacție rapidă a Forțelor Aeriene Române.

Detașamentul britanic, format din aproximativ 200 de militari (piloți și personal tehnic) cu patru aeronave Eurofighter Typhoon, a sosit în România la finele lunii aprilie pentru executa misiuni de Poliție Aeriană Întărită sub comandă NATO în următoarele patru luni, alături de militari ai Forțelor Aeriene Române cu aeronavele F-16 Fighting Falcon și MiG-21 LanceR.

Misiunea RAF reprezintă cea de a treia rotaţie la Mihail Kogălniceanu a Forțelor Aeriene Regale Britanice, după cele executate în 2017 și 2018.