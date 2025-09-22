Două avioane germane au fost ridicate de la sol după reperarea unui avion rusesc deasupra Mării Baltice

Două avioane germane Eurofighters au fost ridicate de la sol duminică dimineață ca reacție la un survol al unui avion militar rusesc deasupra Mării Baltice, relatează presa internațională și Agerpres.

Avionul, care inițial nu a putut fi identificat, zbura în spațiul aerian internațional fără să fi anunțat un plan de zbor și fără contact radio, au explicat Forțele aeriene germane, care au precizat că ulterior au identificat un avion de recunoaștere rusesc Il-20M.

„Din nou, forța noastră de reacție rapidă, formată din două avioane de vânătoare Eurofighter, a fost însărcinată de NATO să identifice o aeronavă neidentificată, prezentă în spațiul aerian internațional fără plan de zbor sau contact radio”, au specificat Forțele aeriene germane într-un comunicat.

Avioanele de vânătoare germane au decolat de pe aerodromul militar Rostock-Laage din nordul țării.

După ce aeronava rusească a fost identificată vizual, responsabilitatea escortării acesteia a fost transferată Forțelor aeriene ale Suediei, de asemenea țară membră NATO.

Forțele armate ale Germaniei mențin aeronave suplimentare în așteptare pentru a proteja spațiul aerian de pe flancul estic al NATO, după o serie de încălcări recente ale spațiului aerian aliat de către Rusia.

Consiliul NATO intenționează să se întrunească marți pentru a discuta incidentul în care au fost implicate trei avioane de vânătoare rusești în spațiul aerian al Estoniei, potrivit Reuters.

Frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.

După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.

De asemenea, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat vineri timp de câteva minute în spațiul aerian al Estoniei.