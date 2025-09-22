U.E.
Două avioane germane au fost ridicate de la sol după reperarea unui avion rusesc deasupra Mării Baltice
Două avioane germane Eurofighters au fost ridicate de la sol duminică dimineață ca reacție la un survol al unui avion militar rusesc deasupra Mării Baltice, relatează presa internațională și Agerpres.
Avionul, care inițial nu a putut fi identificat, zbura în spațiul aerian internațional fără să fi anunțat un plan de zbor și fără contact radio, au explicat Forțele aeriene germane, care au precizat că ulterior au identificat un avion de recunoaștere rusesc Il-20M.
„Din nou, forța noastră de reacție rapidă, formată din două avioane de vânătoare Eurofighter, a fost însărcinată de NATO să identifice o aeronavă neidentificată, prezentă în spațiul aerian internațional fără plan de zbor sau contact radio”, au specificat Forțele aeriene germane într-un comunicat.
Avioanele de vânătoare germane au decolat de pe aerodromul militar Rostock-Laage din nordul țării.
După ce aeronava rusească a fost identificată vizual, responsabilitatea escortării acesteia a fost transferată Forțelor aeriene ale Suediei, de asemenea țară membră NATO.
Forțele armate ale Germaniei mențin aeronave suplimentare în așteptare pentru a proteja spațiul aerian de pe flancul estic al NATO, după o serie de încălcări recente ale spațiului aerian aliat de către Rusia.
Consiliul NATO intenționează să se întrunească marți pentru a discuta incidentul în care au fost implicate trei avioane de vânătoare rusești în spațiul aerian al Estoniei, potrivit Reuters.
Frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
De asemenea, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat vineri timp de câteva minute în spațiul aerian al Estoniei.
ROMÂNIA
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: Aderarea la zona euro ar putea deveni un proiect strategic de țară pentru următorul deceniu
Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, a declarat vineri, la Conferința Internațională „New Technology for Old Markets” de la Chișinău, că România rămâne ferm angajată în obiectivul de a adera la zona euro, acest pas putând constitui „următorul proiect strategic de țară pentru următorul deceniu”.
„În ultimele două decenii, România a înregistrat cel mai rapid avans economic dintre statele UE în ceea ce privește convergența reală. Chiar dacă persistența disparităților regionale rămâne o provocare, este evident că această creștere economică a fost sprijinită de integrarea în Uniunea Europeană, de schimbările instituționale și de creșterea investițiilor străine”, a afirmat Marinescu, subliniind că integrarea europeană și investițiile externe au contribuit decisiv la dezvoltarea economiei românești.
Acesta a atras atenția asupra vulnerabilităților recente, care țin România departe de îndeplinirea criteriilor de la Maastricht.
„În ultimii ani, inflația, ratele dobânzilor pe termen lung și deficitul bugetar au depășit semnificativ valorile de referință corespunzătoare criteriilor de la Maastricht. Aceste vulnerabilități ne reamintesc că stabilitatea financiară nu poate fi considerată un dat”, a avertizat el.
Marinescu a subliniat că aceste dezechilibre impun o abordare fermă și coerentă din partea politicilor economice:
„La fel de important, sustenabilitatea financiară depinde de corectarea celor două deficite care apasă în prezent asupra economiei: deficitul public și deficitul de cont curent. Aceste dezechilibre macroeconomice nu sunt doar surse de vulnerabilitate, ci și un test al coerenței politicilor. Corectarea lor necesită acțiuni ferme, un dialog transparent și o aliniere consecventă a politicilor fiscale, monetare și structurale”, a precizat viceguvernatorul BNR.
Potrivit acestuia, doar prin măsuri ferme și reforme consecvente România își poate întări reziliența și credibilitatea economică, condiții esențiale pentru competitivitatea pe termen lung și pentru atingerea obiectivului de aderare la zona euro.
Conferința de la Chișinău a fost organizată de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banque de France, reunind guvernatori de bănci centrale, experți și reprezentanți ai sectorului financiar din întreaga regiune.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Dan Motreanu solicită crearea unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice
Eurodeputatul Dan Motreanu, în calitate de membru supleant în Comisia pentru Sănătate Publică (SANT) din Parlamentul European, a depus un amendament pentru crearea, în noul Buget al UE 2028–2034, a unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice.
„Acest fond ar oferi finanțare pentru modernizarea fabricilor existente și pentru construirea unor unități noi, consolidând astfel autonomia Europei în domeniul sănătății. (…) Vreau să îmbunătățim aprovizionarea cu medicamente și să ne asigurăm că toți pacienții, indiferent de țara în care trăiesc, au acces rapid și sigur la tratamentele de care au nevoie”, a informat deputatul european într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.
Potrivit acestuia, propunerea Comisiei Europene privind medicamentele critice se bazează pe instrumente de finanțare existente în bugetul 2021–2027, precum EU4Health, Horizon Europe sau STEP, dar nu include încă un mecanism dedicat investițiilor la scară largă în producția de medicamente: „Propunerea Comisiei vine ca răspuns la penuriile tot mai frecvente de medicamente, care au afectat România și alte state UE. În ultimii ani, pacienții români s-au confruntat cu lipsa unor tratamente esențiale, de la antibiotice până la medicamente oncologice sau pentru boli cronice.”
Citiți și: Deficitele de medicamente sunt o problemă omniprezentă în întreaga UE de ani buni, dar încă nu avem un mecanism bine uns pentru a le face față, relevă un raport al Curții de Conturi Europene
Deputatul european subliniază că prin acest fond va fi posibilă o capacitate mai mare de producție la nivel local și regional: „Va însemna acces mai sigur, mai rapid și mai previzibil la medicamentele de care au nevoie pacienții români, reducând riscul crizelor și al lipsurilor din farmacii.”
„Pentru România, acest lucru ar însemna o șansă reală de a atrage fonduri UE pentru construcția și modernizarea fabricilor, pentru dezvoltarea de tehnologii moderne de producție și pentru întărirea lanțurilor de aprovizionare. Ar încuraja investițiile pe termen lung, ar crea locuri de muncă bine plătite și ar poziționa România mai bine pe harta europeană a producției farmaceutice”, a mai adăugat Dan Motreanu.
Citiți și: Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană pregătește eliminarea „legii cookie-urilor” pentru a reduce birocrația online
Comisia Europeană vrea să renunțe la Directiva e-Privacy din 2009, care obligă site-urile să ceară acordul utilizatorilor înainte de a instala cookie-uri, cu excepția celor „strict necesare” pentru furnizarea serviciului, relatează Politico.
Cookie-urile sunt o componentă fundamentală a internetului, care permite proprietarilor de site-uri web să colecteze informații despre vizitatori — de la faptul că s-au autentificat cu o parolă până la articolele pe care doresc să le cumpere și pentru care, prin urmare, ar putea dori să vadă reclame.
Oficialii de la Bruxelles consideră că reglementarea controversată, care a transformat internetul european într-o avalanșă de pop-up-uri, și-a pierdut relevanța și s-a transformat într-un obstacol pentru utilizatori și companii.
„Prea mult consimțământ omoară, de fapt, consimțământul. Oamenii s-au obișnuit să accepte orice fără să mai citească, iar dacă devine o rutină, nu mai are aceeași valoare”, a explicat Peter Craddock, avocat specializat în protecția datelor, citat de Politico.
Planul Comisiei vizează prezentarea, în decembrie, a unui text legislativ „omnibus” care să simplifice regulile pentru industria digitală. Una dintre idei este ca preferințele privind cookie-urile să fie setate o singură dată, de exemplu în browser, și nu de fiecare dată când un utilizator accesează un site. Alte variante aflate în discuție prevăd eliminarea bannerelor pentru cookie-uri folosite în scopuri tehnice sau statistice simple, considerate „inofensive”, spre deosebire de cele destinate publicității sau partajării datelor către terți.
Industria tech a sugerat ca reglementarea cookie-urilor să fie inclusă în Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), care are o abordare bazată pe risc și permite mai multă flexibilitate în prelucrarea datelor.
„Directiva e-Privacy este foarte rigidă, în timp ce GDPR oferă posibilitatea unor baze legale mai adecvate, precum interesul legitim”, a spus Franck Thomas, director de politici la IAB Europe. Acesta a subliniat, însă, că „simplificarea nu înseamnă o abordare superficială a protecției datelor”, fiind nevoie de un echilibru între dreptul la viață privată și competitivitatea industriei.
Pe de altă parte, organizațiile pentru protecția datelor avertizează asupra pericolului relaxării regulilor.
„A te concentra pe cookie-uri e ca și cum ai rearanja șezlongurile pe Titanic. Nava este publicitatea bazată pe supraveghere”, a comentat Itxaso Domínguez de Olazábal, consilier la European Digital Rights. Ea a reamintit că legea actuală permite deja excepții pentru cookie-urile necesare, precum cele care memorează un coș de cumpărături, însă extinderea acestei categorii ar risca să introducă, pe ascuns, instrumente de analiză sau personalizare pentru tehnologiile digitale folosite în publicitatea online.
Dezbaterile se anunță aprinse și anul viitor, când Comisia intenționează să lanseze un nou pachet legislativ centrat pe publicitate digitală — Digital Fairness Act — menit să protejeze consumatorii de design-uri manipulative și personalizări abuzive.
