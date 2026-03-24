Două echipe, aceeași pasiune, același vis: Quantum Robotics și Quantum Bits vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Robotică FLL și FTC 2026 din SUA

În spatele fiecărui robot construit se află ore târzii petrecute în laborator, emoția competițiilor, generații de elevi care învață unii de la alții și o pasiune care, de la an la an, devine performanță. La Liceul Internațional de Informatică București, robotica a devenit în timp o poveste despre curaj, prietenie și încrederea că adolescenții pot construi proiecte capabile să ajungă pe cele mai mari scene ale lumii.

Quantum BIts și Quantum Robotics cvor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Robotică FLL și FTC 2026 din SUA

Anul acesta, două dintre echipele liceului, Quantum Robotics și Quantum Bits, au scris împreună un nou capitol important pentru robotica românească.

Quantum Robotics, echipă fondată în 2017, formată astăzi din 25 de liceeni din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, s-a calificat la Campionatul Mondial de Robotică din Houston, Texas, SUA, după un parcurs remarcabil la Campionatul Național, unde a devenit Campioană Națională.

Finala competiției a adus nu doar victoria, ci și un moment care va rămâne în istoria sezonului: un scor de 463 de puncte, care reprezintă record mondial și așază echipa în top 4 mondial din peste 8.000 de echipe de robotică.

Alături de ei, echipa Quantum Bits continuă aceeași tradiție a excelenței. În acest sezon, Quantum Bits a devenit Campioană Națională, obținând Champions Award I, cel mai important premiu al competiției First Lego League, care recompensează nu doar rezultatele tehnice, proiectul de inovare legat de tematica sezonului din acest an: arheologia, ci și spiritul de echipă, impactul și modul în care o echipă inspiră în jurul ei.

Performanța vine după un an în care Quantum Bits a reușit o victorie de referință: titlul de Campioni Mondiali la Campionatul Internațional din Grecia FLL 2025, unde echipa a reprezentat România.

Pentru ambele echipe, fiecare sezon înseamnă mai mult decât clasamente și premii. Înseamnă generații care cresc împreună, elevi care învață să aibă încredere unii în ceilalți, să rezolve probleme, să construiască și să creadă că munca lor poate ajunge departe.

Participarea la competițiile internaționale presupune însă costuri logistice și financiare importante, iar sprijinul partenerilor care aleg să investească în educație și tehnologie devine esențial pentru ca aceste povești să poată continua.

Quantum Robotics și Quantum Bits transmit mulțumiri sponsorilor, partenerilor, părinților și întregii comunități care au fost aproape de echipe în fiecare etapă. La competițiile internaționale, elevii vor purta nu doar culorile României, ci și încrederea tuturor celor care au crezut în acest drum construit împreună.

Membrii echipei Quantum Robotics: Banu Andrei, Ciobanu Theodor, Conea Ștefan, Dondera Mihai, Miscoci Vlad, Onița Anca, Păsărelu Ianis, Paul Sandra, Pisaru Ana, Rebegea Ștefan, Rotar Vlad, Săilă Matei, Sauciuc David, Stoicescu Eric, Uteu Kerem

Voluntarii echipei Quantum Robotics: Boicu Victor, Cataramă Tudor, Florea Iris, Georgescu Carina, Ilin Ioana, Toader Sebastian, Tunsoiu Cezar, Uteu Umut, Zara Maira

Mentorii echipei Quantum Robotics: Acsinte Ana-Maria, Kekec Enes, Miscoci Luca, Sertel Emre, State Gabriel

Sponsorii echipei Quantum Robotics: Liceul Teoretic Internațional de Informatica Bucuresti , Lumina Instituții de Invatamant , RET Utilaje , Coffee Selection , INACO , ING

Fundația Comunitară București , Asociatia Paper Rainbow , EMI , Solvit , AL Promt , Viboal FindEx , QFORT , Advisority , Agrotransport Util , ROM , De Silva Exclusiv , Autonomous Flight Technologies , RBCB Gruppe

Membri echipei Quantum Bits: Anton Alexandra, Banu Andrei, Becheru David, Cireap Clara, Cozma Victor, Diaconu Noah, Drăghici Andrei, Mircea Levin, Paul Sandra – Team Leader, Stoica Matei

Mentorul echipei Quantum Bits: Popescu Mihai

Sponsorii echipei Quantum Bits: BCRLeasing, INACO, Raiffeisen Bank, KPMG, F64.