Două nave comerciale, atacate cu drone aeriene și maritime în zona economică exclusivă a Bulgariei. Rumen Radev: „O încălcare flagrantă a dreptului internațional”

Bulgaria desfășoară o operațiune de salvare la aproximativ 70 de mile marine est de orașul de coastă Byala, în zona sa economică exclusivă din Marea Neagră, după ce două nave comerciale au fost atacate cu drone aeriene și maritime în jurul orei 03:00, una dintre nave fiind avariată și ulterior scufundându-se, iar cealaltă fiind cuprinsă de un incendiu, a declarat marți premierul bulgar Rumen Radev, informează BTA, citat de Agerpres.

„Este un atac absolut inacceptabil în zona economică exclusivă a Bulgariei. Este o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a dreptului maritim”, a reacționat Radev.

Potrivit informațiilor deținute de autorități, prima navă – cea care s-a scufundat – se îndrepta spre nord, în timp ce cea de-a doua transporta grâu și naviga spre sud. Nu se cunoaște natura încărcăturii primei nave, a precizat Radev.

De asemenea, autoritățile monitorizează totodată situația pentru a detecta eventuale scurgeri de petrol sau poluare a mediului.

„În calitate de stat responsabil în interiorul zonei noastre economice exclusive de sănătatea și viața oricui navighează în această zonă, indiferent cine este responsabil, suntem obligați să desfășurăm operațiuni de urgență de căutare și salvare”, a explicat Radev.

Prima navă, care naviga sub pavilion togolez, s-a scufundat. A doua navă a luat foc în urma impactului, însă echipajul a fost evacuat și salvat de o navă bulgară, a mai spus Radev.

În momentul atacului, nava bulgară de tip ro-ro Dioscuria se afla în zonă. Membrii echipajului au observat explozia primei nave și s-au îndreptat spre locul incidentului, unde au găsit o barcă, trei plute răsturnate și veste de salvare, însă nicio persoană. Membrii echipajului navei scufundate sunt în continuare dați dispăruți, a declarat Radev.

Nava Dioscuria s-a apropiat și de cea de-a doua navă, asistând la operațiunea de salvare. Cei doi membri răniți ai echipajului au fost preluați de o navă a Forțelor Navale bulgare și transportați spre Varna, în timp ce ceilalți 16 membri ai echipajului au fost evacuați cu o navă a poliției de frontieră. Potrivit lui Radev, 11 membri ai echipajului sunt cetățeni turci, iar șapte sunt cetățeni indieni.

Premierul bulgar a avertizat că războiul se extinde din punct de vedere geografic și sporește riscul unui conflict global, adăugând că escaladarea a ajuns acum până la atacuri asupra navelor comerciale civile.

„Ceea ce se întâmplă perturbă grav navigația în Marea Neagră, duce la o creștere și mai mare a costurilor de asigurare și face transportul maritim extrem de dificil”, a declarat Radev.