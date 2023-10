Două persoane ucise după un atac armat la Bruxelles. Ursula von der Leyen și Roberta Metsola denunță “teroarea și extremismul”: Suntem uniți împotriva terorii

Cel puţin două persoane au fost ucise de focuri de armă, luni seara, la Bruxelles, iar suspectul a fugit. Cele două persoane decedate aveau naţionalitate suedeză, a anunţat poliţia, care a precizat că o anchetă este în desfăşurare, relatează agenţia de presă Belga, potrivit Agerpres.

Imaginile surprinse de locuitorii din zonă arată cum un bărbat îmbrăcat într-o jachetă portocalie fluorescentă şi cu o cască albă soseşte pe un scuter, coboară de pe acesta şi trage mai multe focuri de armă în stradă cu o puşcă automată.

Mai multe persoane fug într-o clădire de apartamente, dar bărbatul înarmat le urmăreşte şi redeschide focul în holul de la intrare.

Reacții în urma acestui atac au venit din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintei Parlamentului European, Roberta Metsola.

“În această seară, gândurile mele sunt alături de familiile celor două victime ale atacului josnic de la Bruxelles. Îmi extind sprijinul meu din inimă poliției belgiene, pentru ca aceasta să prindă rapid suspectul. Împreună, rămânem uniți împotriva terorii”, a scris von der Leyen, pe Twitter.

