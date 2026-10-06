Două start-up-uri selectate în cadrul BSC AI Factory Incubation Programme vor beneficia, timp de șase luni, de spațiu de lucru la ICI București, mentorat și expertiză în AI

Două start-up-uri selectate în cadrul BSC AI Factory Incubation Programme vor beneficia, timp de șase luni, de spațiu de lucru la ICI București, mentorat și expertiză în inteligență artificială, precum și de acces la activitățile organizate în cadrul programului.

Potrivit unei informări a institutului, noua etapă a început oficial marți, 6 octombrie 2026, printr-o sesiune de onboarding.

Întâlnirea a conectat online hub-urile și participanții implicați în program din România, Spania și Portugalia, oferindu-le ocazia de a intra de la început într-un cadru comun de lucru. Pe durata sesiunii, au fost prezentate structura programului, etapele următoare și resursele pe care startup-urile le vor putea folosi în perioada de incubare. Participanții au primit informații și despre activitățile dedicate lor, de la sesiuni și workshop-uri până la întâlniri cu specialiști și alte companii din rețeaua BSC AI Factory.

La București, ICI pune la dispoziția celor două startup-uri selectate spațiul necesar pentru desfășurarea activităților și acces la sprijin de specialitate pe durata programului. Participarea în această rețea le oferă, totodată, posibilitatea de a intra în contact cu alte startup-uri și organizații implicate în inițiativă.

BSC AI Factory Incubation Programme – Call 3 se desfășoară în perioada 5 octombrie 2026 – 31 martie 2027 și se adresează startup-urilor și IMM-urilor din Uniunea Europeană care dezvoltă sau utilizează soluții bazate pe inteligență artificială.