Dr. Radu Rășinar, vicepreședinte LAWG: Cancerul bronhopulmonar, cea mai mare nevoie medicală în oncologia românească

Prezent la lansarea Pactului pentru Diagnostic Precoce și Management Modern al Cancerului Bronhopulmonar, Dr. Radu Rășinar, vicepreședinte LAWG, a atras atenția că nivelul ridicat al incidenței și mortalității asociate cancerului bronhopulmonar transformă această afecțiune într-una dintre cele mai presante provocări ale oncologiei românești.

„În sine, orice țară are nevoie de hub-uri de inovație. (…) iar ideea de la care am pornit a fost că trebuie să punem în centrul sistemului de medicină și de sănătate din România un hub care să identifice lucrurile esențiale și să găsească soluții, fie cele mai bune soluții pe care le vedem altundeva, fie unele dezvoltate aici, care să stimuleze, de fapt, gândirea, eforturile și echipele noastre.(…) Cancerul bronhopulmonar este, de fapt, dacă te uiți la proporția de incidență și prevalență și la mortalitate, cea mai mare nevoie medicală în oncologia românească. Și asta a fost ideea din spate”, a transmis vicepreședintele Local American Working Group (LAWG), Dr. Radu Rășinar, în cadrul lansării Pactului pentru Diagnostic Precoce și Management Modern al Cancerului Bronhopulmonar.

De asemenea, vicepreședintele Local American Working Group (LAWG), Dr. Radu Rășinar, a trecut în revistă cei trei piloni strategici ai Hubului de Inovație în Sănătate: dezvoltarea cercetării clinice, prin contribuția la elaborarea Strategiei Naționale de Studii Clinice, educația și implementarea proiectelor cu impact direct asupra pacienților, precum „Oltenia respiră mai bine”, precum și valorificarea potențialului inteligenței artificiale în medicină, domeniu pe care Hubul intenționează să îl promoveze în perioada următoare printr-un efort coordonat al universităților și partenerilor din sănătate.

Astăzi, 27 mai, a fost lansat Pactul pentru Diagnostic Precoce și Management modern al Cancerului Bronhopulmonar de către reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor relevante din sistemul de sănătate din România, membri ai Hubului de Inovație în Sănătate.

Prezentul Pact este adoptat în concordanță cu obiectivele Planului Național de Prevenire și Combatere a Cancerului în România (Legea 293/2022), cu prioritățile Ministerului Sănătății în domeniul prevenirii oncologice, Recomandarea Consiliului UE 2022/C 473/01 din 9 decembrie 2022 privind extinderea screening-ului oncologic, Rezoluția OMS 78.5 privind Sănătatea Plămânilor din 27 mai 2025, proiectul SOLACE (Strengthening the Screening of Lung Cancer in Europe) și cu nevoia de a transforma rezultatele validate în practică medicală și în politici publice eficiente, scalabile și sustenabile.

Hubul de Inovație în Sănătate, lansat în 2023, își propune, prin proiectele strategice ce vor fi derulate, să încurajeze echipe de cercetători și antreprenori români să dezvolte soluții inovative pragmatice pentru prioritățile din domeniul sănătății – așa cum sunt acestea identificate în Strategia Națională în Sănătate 2023-2030 – „Pentru sănătate, împreună”- care să genereze o contribuție netă la dezvoltarea sistemului de sănătate și a economiei din România.



