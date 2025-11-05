Dragoș Pîslaru a demarat un „amplu proces de consultare” despre o „tranziție verde care pune oamenii pe primul loc”: Vrem să construim o Românie mai verde, dar și mai solidară

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut o „o discuție importantă despre cum putem transforma tranziția verde nu într-o povară, ci într-o oportunitate reală pentru oameni și pentru comunități”.

Discuția, care s-a bucurat pe prezența reprezentanților Comisiei Europene, face parte dintr-un amplu proces de consultare: cinci grupuri de lucru tematice, peste 90 de participanți din ministere, administrația locală, mediul de afaceri, societatea civilă și partenerii sociali.

„Locuințe eficiente energetic, transport public mai curat, sprijin direct pentru familiile vulnerabile — o tranziție verde care pune oamenii pe primul loc. Planul Național Social pentru Climă este instrumentul prin care România va sprijini gospodăriile și firmele să se adapteze la noile realități economice și energetice, investind în soluții care scad costurile și cresc calitatea vieții”, a subliniat Pîslaru într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, Fondul Social pentru Climă – estimat la aproape 6 miliarde de euro pentru perioada 2026–2032 – va fi cheia acestor investiții.

„Viziunea noastră este simplă: tranziția verde trebuie să însemne o viață mai bună pentru oameni, nu costuri mai mari; trebuie să fie justă, echitabilă și incluzivă, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă. Prin acest plan, vrem să construim o Românie mai verde, dar și mai solidară – o țară care privește spre viitor cu responsabilitate, dar și cu grijă față de oameni”, a mai spus Dragoș Pîslaru.

Ministrul le-a mulțumit „colegilor profesioniști din MIPE pentru efortul lor de a gestiona acest subiect atât de important pentru dezvoltarea României — Adriana Păcuraru, Ioana Tătar, Denisa Călin, Dragoș Dănilă, Oana Zet, Laurențiu Crîmu și Ruxandra Chirilă, sub coordonarea secretarului de stat Carmen Moraru”.

De asemenea, el și-a exprimat recunoștința față de „partenerii noștri din celelalte ministere care au contribuit prin expertiza lor: Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Muncii și Ministerul Mediului”.