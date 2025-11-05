ROMÂNIA
Dragoș Pîslaru a demarat un „amplu proces de consultare” despre o „tranziție verde care pune oamenii pe primul loc”: Vrem să construim o Românie mai verde, dar și mai solidară
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut o „o discuție importantă despre cum putem transforma tranziția verde nu într-o povară, ci într-o oportunitate reală pentru oameni și pentru comunități”.
Discuția, care s-a bucurat pe prezența reprezentanților Comisiei Europene, face parte dintr-un amplu proces de consultare: cinci grupuri de lucru tematice, peste 90 de participanți din ministere, administrația locală, mediul de afaceri, societatea civilă și partenerii sociali.
„Locuințe eficiente energetic, transport public mai curat, sprijin direct pentru familiile vulnerabile — o tranziție verde care pune oamenii pe primul loc. Planul Național Social pentru Climă este instrumentul prin care România va sprijini gospodăriile și firmele să se adapteze la noile realități economice și energetice, investind în soluții care scad costurile și cresc calitatea vieții”, a subliniat Pîslaru într-un mesaj publicat pe Facebook.
Potrivit acestuia, Fondul Social pentru Climă – estimat la aproape 6 miliarde de euro pentru perioada 2026–2032 – va fi cheia acestor investiții.
„Viziunea noastră este simplă: tranziția verde trebuie să însemne o viață mai bună pentru oameni, nu costuri mai mari; trebuie să fie justă, echitabilă și incluzivă, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă. Prin acest plan, vrem să construim o Românie mai verde, dar și mai solidară – o țară care privește spre viitor cu responsabilitate, dar și cu grijă față de oameni”, a mai spus Dragoș Pîslaru.
Ministrul le-a mulțumit „colegilor profesioniști din MIPE pentru efortul lor de a gestiona acest subiect atât de important pentru dezvoltarea României — Adriana Păcuraru, Ioana Tătar, Denisa Călin, Dragoș Dănilă, Oana Zet, Laurențiu Crîmu și Ruxandra Chirilă, sub coordonarea secretarului de stat Carmen Moraru”.
De asemenea, el și-a exprimat recunoștința față de „partenerii noștri din celelalte ministere care au contribuit prin expertiza lor: Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Muncii și Ministerul Mediului”.
EDUCAȚIE
Germania sprijină cu peste jumătate de milion de euro cursurile școlare în limba germană din România
Educația în limba germană din România primește un sprijin consistent, printr-un nou acord de finanțare în valoare de 505.000 de euro. Documentul a fost semnat de Markus Teglas, ministru consilier și adjunct al șefului misiunii diplomatice a Germaniei în România, și de Klaus-Harald Sifft, director executiv al Fundației Saxonia.
„Sprijin de peste jumătate de milion de euro pentru cursurile școlare în limba germană din România”, se arată într-o postare a Ambasadei Germaniei la București.
Potrivit Ambasadei Germaniei la București, cu această sumă, 747 de profesori și 256 de educatori pot fi sprijiniți prin granturi. Scopul este de a asigura în continuare un învățământ în limba germană la nivel nativ de înaltă calitate în România, motivând tinerii vorbitori de germană să urmeze o carieră didactică.
„Mă bucur foarte mult că și în acest an putem sprijini promovarea învățământului în limba germană în România. Prin acest semn de apreciere, sprijinim în mod direct profesorii de limba germană din România, care își exercită profesia cu mare dedicare și își extind continuu competențele în cadrul cursurilor de formare. Acești profesori și educatori, care lucrează în școli și grădinițe cu predare în limba germană din întreaga țară, constituie coloana vertebrală a acestor instituții de învățământ. Prin munca lor, ei aduc o contribuție importantă la coeziunea societăților noastre și la relațiile noastre bilaterale”, a transmis ambasadoarea Angela Ganninger.
Această finanțare este destinată promovării limbii germane la nivel de limbă maternă în școlile și în instituțiile de învățământ de stat din România și reducerii deficitului de cadre didactice calificate. Prin perfecționarea periodică a profesorilor vorbitori de limba germană și prin elaborarea de manuale moderne în limba germană, proiectul își propune să le faciliteze elevilor din România învățarea în continuare a limbii germane la nivel nativ. Mai mult, tinerii vorbitori de limbă germană vor fi motivați să urmeze o carieră didactică, scrie Agerpres.
ROMÂNIA
Ministrul Alexandru Rogobete a prezentat, la Health EU Summit, direcțiile strategice pentru dezvoltarea sănătății din România
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat marți la Health EU Summit, organizat în cadrul inițiativei Europa Connect — un eveniment care reunește decidenți europeni, experți, reprezentanți ai sistemului medical, ai industriei și ai societății civile pentru a discuta despre viitorul politicilor europene de sănătate.
„Am fost onorat să particip alături de vicepreședintele Parlamentului European, colegul și prietenul meu Victor Negrescu, și de președintele Comisiei pentru Sănătate Publică din Parlamentul European, Adam Jarubas”, a declarat Alexandru Rogobete.
În cadrul întâlnirii, ministrul a prezentat direcțiile strategice pentru dezvoltarea sistemului de sănătate din România. Acestea vizează continuarea investițiilor în infrastructura medicală prin utilizarea fondurilor europene și crearea Fondului pentru Inovație la nivelul Ministerului Sănătății, care să asigure un acces mai rapid la medicamente și terapii noi.
De asemenea, Alexandru Rogobete a subliniat importanța extinderii procesului de digitalizare și a interconectării sistemului românesc cu platformele europene.
Totodată, acesta a menționat necesitatea realizării de investiții concrete în programe de screening și prevenție pentru bolile cardiovasculare, oncologice, diabet, nutriție, boli rare și sănătate mintală.
„Prin cooperare, inovație și solidaritate, putem construi o veritabilă Uniune Europeană a Sănătății — mai echitabilă, mai digitală și mai aproape de oameni”, a precizat ministrul Sănătății.
NATO
Ilie Bolojan a discutat cu comandantul suprem NATO pentru transformare despre adaptarea Armatei și industriei de apărare a României la transformările tehnologice privind securitatea
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit marți, la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT, pentru a discuta prioritățile României în cadrul NATO și modul în care armata și industria românească de apărare se adaptează transformărilor tehnologice necesare pentru a face față provocărilor în materie de securitate, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Premierul a subliniat că obiectivul României este consolidarea poziției Alianței de descurajare și o politică solidă de apărare pe termen lung, iar eforturile de modernizare ale armatei și de relansare a industriei naționale de apărare susțin această direcție.
România susține proiectul Santinela Estică, menit să asigure o vigilență sporită și o consolidare a rolului de descurajare și a capacității de apărare a Flancului Estic, și va contribui la implementarea acestuia.
În cadrul întâlnirii, au mai fost abordate aspectele legate de modul în care poate fi intensificată cooperarea industrială între aliați și asigura transferul de soluții tehnologice la zi pentru a sprijini eforturile de modernizare a capabilităților. În acest sens, trebuie menținută o coordonare strânsă UE-NATO și utilizarea instrumentelor UE, cum este Programul SAFE, pentru a crește investițiile și a asigura modernizarea industriei naționale de apărare, conchide sursa citată.
Comandantul aliat, aflat în România pentru a participa la Forumul NATO pentru industria de apărare, s-a întâlnit marți și cu ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu și cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
În perioada 5–6 noiembrie, la București are loc NATO–Industry Forum 2025 (NIF25), desfășurat sub patronajul secretarului general al NATO.
Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) și de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale.
Prin găzduirea forumului, România își reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul strategic dintre NATO și industria de apărare.
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO vor participa la Forum joi, 6 noiembrie, alături de ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, de asistenta secretarului general NATO pentru Industria de apărare, Inovare și Armamente (ASG D2IA), Tarja Jaakkola, precum și de lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și Uniunii Europene.
Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare. Obiectivele principale ale NIF25 vizează explorarea unor soluții concrete pentru creșterea capacității de apărare a Alianței, printre care: identificarea mecanismelor inovatoare necesare extinderii producției de apărare, valorificarea inovației comerciale, în special a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum și explorarea soluțiilor care ar putea schimba fundamental modul de acțiune în viitor.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
UE ajunge la un acord preliminar privind obiectivele climatice pentru 2040, înaintea conferinței COP30
Dragoș Pîslaru a demarat un „amplu proces de consultare” despre o „tranziție verde care pune oamenii pe primul loc”: Vrem să construim o Românie mai verde, dar și mai solidară
Președinta Parlamentului European se întâlnește la Chișinău cu Maia Sandu și participă la ședința solemnă a Parlamentului R. Moldova cu ocazia constituirii legislaturii a XII-a
Germania sprijină cu peste jumătate de milion de euro cursurile școlare în limba germană din România
Euro este mai mult decât o monedă, este o poliță de asigurare geopolitică într-o lume fragmentată, le transmite UE scepticilor bulgari încercând să-i convingă de beneficiile apartenenței la zona euro
UE ar putea fi nevoită să finanțeze Ucraina până la aprobarea planului european de sprijin finanțat din active rusești înghețare, semnalează comisarul european Valdis Dombrovskis
SUA solicită un mandat de doi ani din partea ONU pentru o forță internațională de stabilizare în Gaza. Primele trupe ar putea fi desfășurate în 2026
Ministrul Alexandru Rogobete a prezentat, la Health EU Summit, direcțiile strategice pentru dezvoltarea sănătății din România
Iulian Chifu: Guvernul Alexandru Munteanu. Premier nou, priorități constante, recuperări importante
Extinderea UE: “Moldova își merită locul în familia europeană”, afirmă Maia Sandu, la Bruxelles, după ce țara a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate în ultimele 12 luni
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Trending
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: SUA în Venezuela. Invazie, schimbare de regim, descurajarea credibilă a traficanților și migranților
- ROMÂNIA1 week ago
Nicușor Dan și Maia Sandu, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale a României, alături de Patriarhul Constantinopolului și Patriarhul Daniel
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
- U.E.1 week ago
Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte
- NATO1 week ago
Oficial: România și aliații NATO au fost informați de decizia SUA de redimensionare a trupelor în Europa. În jur de 1.000 soldați americani vor rămâne în România