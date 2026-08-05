Dragoș Pîslaru: Amendamentele privind decarbonizarea pot duce la redeschiderea Cererii de plată nr. 2 și la blocarea următoarelor cereri din PNRR

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avertizat că amendamentele adoptate în Senat la legislația privind decarbonizarea ar putea determina Comisia Europeană să considere că România a revenit asupra unei reforme deja îndeplinite prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce ar putea duce la redeschiderea Cererii de plată nr. 2 și la blocarea depunerii următoarelor cereri de plată.

„Comisia Europeană, după o modificare din decembrie, a spus că există riscul acesta de reversibilitate, aşa se numeşte, când întorci o reformă. Deci noi am făcut o reformă, am încasat banii în 2022, când am adoptat calendarul, iar acum, practic, prin acest amendament, încălcăm calendarul respectiv. Asta înseamnă, pe de o parte, că se redeschide Cererea de plată nr. 2, adică ni se iau înapoi banii care ne-au fost daţi”, a explicat Pîslaru, relatează Agerpres.

Potrivit ministrului, consecinţele nu s-ar limita la recuperarea unor fonduri deja plătite de Comisia Europeană.

„Și asta nu este neapărat cea mai mare dintre probleme. Cealaltă problemă este că, până nu se stabilesc măsurile de remediere, nu te mai lasă să depui alte cereri de plată. Noi suntem deja în al doisprezecelea ceas”, a spus acesta.

Ministrul a precizat că România este pregătită să depună Cererea de plată nr. 5 imediat după finalizarea procedurilor europene privind renegocierea PNRR.

„Cererea de plată nr. 5 este gata, pregătită, şi aşteptam acum doar decizia Consiliului pentru renegocierea care a avut loc, ca să putem să o depunem. Asta este Cererea de plată nr. 5, cu 2 miliarde. Și ultimii 3 miliarde, vorbesc de componenta de grant, depindeau de salarizare, ANI și toate celelalte, așa încât ar trebui să o depunem până pe 30 septembrie”, a explicat ministrul.