Dragoș Pîslaru caută noi modalități pentru consolidarea beneficiilor economice, sociale și culturale ale proiectului Via Transilvanica: Este o investiție esențială pentru România

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a discutat miercuri cu reprezentanții Via Transilvanica despre susținerea și dezvoltarea proiectului, considerat de „de importanță națională”, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook.

„Am avut bucuria unui dialog foarte bun cu reprezentanții Via Transilvanica — Alin Ușeriu, unul dintre fondatorii proiectului, Andrei Toniuc, manager general Tășuleasa Social, și Anamaria Osăceanu, responsabilă pentru strategie și fonduri”, a scris ministrul.

Via Transilvanica, cunoscut și drept „Drumul care unește”, este un traseu de peste 1.400 de kilometri care pornește de la Putna, în Bucovina, și ajunge la Drobeta-Turnu Severin, pe malul Dunării. Traseul traversează peste o sută de localități din România, conectând peisaje, culturi, comunități și povești autentice din întreaga țară.

„Via Transilvanica este un adevărat drum al identității românești, un catalizator pentru turismul sustenabil, dezvoltarea comunităților locale și promovarea patrimoniului nostru cultural”, a subliniat Pîslaru.

Discuțiile cu echipa proiectului au vizat modalități de consolidare și extindere a acestuia, pentru a consolida beneficiile economice, sociale și culturale. „Această investiție este esențială pentru România, iar rolul nostru, ca instituție, este să identificăm mecanismele prin care proiecte ca acesta să primească sprijinul pe care îl merită”, a mai spus ministrul.

El le-a mulțumit membrilor echipei Via Transilvanica „pentru munca lor extraordinară și pentru viziunea de a crea un drum care unește nu doar locuri, ci și oameni”.