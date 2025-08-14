GENERAL
Dragoș Pîslaru caută noi modalități pentru consolidarea beneficiilor economice, sociale și culturale ale proiectului Via Transilvanica: Este o investiție esențială pentru România
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a discutat miercuri cu reprezentanții Via Transilvanica despre susținerea și dezvoltarea proiectului, considerat de „de importanță națională”, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook.
„Am avut bucuria unui dialog foarte bun cu reprezentanții Via Transilvanica — Alin Ușeriu, unul dintre fondatorii proiectului, Andrei Toniuc, manager general Tășuleasa Social, și Anamaria Osăceanu, responsabilă pentru strategie și fonduri”, a scris ministrul.
Via Transilvanica, cunoscut și drept „Drumul care unește”, este un traseu de peste 1.400 de kilometri care pornește de la Putna, în Bucovina, și ajunge la Drobeta-Turnu Severin, pe malul Dunării. Traseul traversează peste o sută de localități din România, conectând peisaje, culturi, comunități și povești autentice din întreaga țară.
„Via Transilvanica este un adevărat drum al identității românești, un catalizator pentru turismul sustenabil, dezvoltarea comunităților locale și promovarea patrimoniului nostru cultural”, a subliniat Pîslaru.
Discuțiile cu echipa proiectului au vizat modalități de consolidare și extindere a acestuia, pentru a consolida beneficiile economice, sociale și culturale. „Această investiție este esențială pentru România, iar rolul nostru, ca instituție, este să identificăm mecanismele prin care proiecte ca acesta să primească sprijinul pe care îl merită”, a mai spus ministrul.
El le-a mulțumit membrilor echipei Via Transilvanica „pentru munca lor extraordinară și pentru viziunea de a crea un drum care unește nu doar locuri, ci și oameni”.
COMISIA EUROPEANA
UE este alături de Franța în fața celor mai grave incendii de vegetație din istoria recentă, care devastează regiunea Aude: „Suntem pregătiți să mobilizăm resursele rescEU”
Europa este alături de Franța, în timp ce cele mai grave incendii de vegetație din istoria recentă devastează regiunea Aude, a transmis miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
„Gândurile mele se îndreaptă către curajoșii pompieri care luptă cu flăcările. Suntem pregătiți să mobilizăm resursele rescEU pentru a sprijini eforturile de a aduce incendiile sub control”, a scris von der Leyen, pe platforma X.
Pompierii francezi s-au luptat miercuri să aducă sub control cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat în această țară în ultimii aproape 80 de ani, focul din regiunea sudică Aude cuprinzând deja o suprafață mai mare decât cea a capitalei Paris, transmite Reuters, citat de Agerpres.
O persoană și-a pierdut viața în localitatea Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, la circa 30 de kilometri de orașul Perpignan, potrivit prefecturii departamentului Aude. Focul, care s-a răspândit foarte rapid prin păduri și sate, a distrus cel puțin 25 de locuințe, forțându-i pe locuitori să fugă din calea flăcărilor. Multe drumuri din regiune sunt închise.
„Este o catastrofă de proporții fără precedent”, a declarat premierul Francois Bayrou în timpul vizitei sale la Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.
Uniunea Europeană este „pregătită” să vină în ajutorul Franței, care se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din această vară, a declarat miercuri comisarul european pentru pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, citat de AFP.
„Urmărim cu atenție situația dificilă provocată de incendiile de vegetație din Aude, Franța. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și de curajoșii pompieri care lucrează neobosit pentru a ține flăcările sub control. Uniunea Europeană este pregătită să mobilizeze sprijin internațional, dacă va fi necesar”, a scris Hadja Lahbib, pe X.
Incendiul a cuprins 16.000 de hectare, o suprafață similară cu cea care a ars pe tot teritoriul Franței în ultimii ani, a declarat ministrul de Interne, Bruno Retailleau. Oficialul a adăugat că aceasta este cea mai mare suprafață arsă într-un singur incendiu, în Franța, după anul 1949.
CHINA
Antonio Costa a discutat cu ministrul chinez de externe despre dezechilibrele comerciale și despre „responsabilitatea Chinei de a contribui la o pace justă și durabilă în Ucraina”
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a avut miercuri o întrevedere cu ministrul chinez de externe, Wang Yi, în cadrul căreia au abordat aspecte legate de dezechilibrele economice și comerciale, precum și responsabilitatea Chinei de a contribui la o pace justă și durabilă în Ucraina.
„Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la stabilirea relațiilor dintre UE și China. În vederea pregătirii unui summit UE-China de succes și pozitiv, care va avea loc la sfârșitul acestei luni, m-am întâlnit astăzi cu ministrul chinez de externe, Wang Yi”, a scris Costa, pe X.
Citiți și: Ministrul chinez de externe va călători în Europa săptămâna viitoare pentru discuții cu omologii săi din Franța, Belgia și Germania, precum și cu șefa diplomației UE
Antonio Costa a declarat că a purtat o discuție „sinceră și deschisă” cu Wang Yi despre unele dintre „preocupările de lungă durată ale UE”, inclusiv dezechilibrele economice și comerciale, precum și despre „responsabilitatea Chinei de a contribui la o pace justă și durabilă în Ucraina”.
„UE și China trebuie să colaboreze pentru a consolida ordinea internațională bazată pe reguli și sistemul multilateral și pentru a aborda împreună provocările globale, precum schimbările climatice”, a subliniat președintele Consiliului European.
Reamintim Summitul UE-China este programat pentru 24-25 iulie. Ultimul summit de acest tip a avut loc la Beijing în 2023
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu se opune centralizării Politicii de Coeziune și a Politicii Agricole Comune: O astfel de centralizare ar fi dăunătoare pentru țara noastră
Eurodeputatul Dan Motreanu a transmis marți că este nevoie de mai multă descentralizare a Politicii de Coeziune, prin creșterea atribuțiilor autorităților regionale și locale, deoarece deciziile luate mai aproape de cetățeni sunt mai bine adaptate realităților din teren, mai eficiente și mai rapide.
„Nu sunt de acord cu centralizarea Politicii de Coeziune și a Politicii Agricole Comune. Sunt politici pe baza cărora s-a dezvoltat România și o centralizare a lor ar fi dăunătoare pentru țara noastră. Am depus un punct de vedere scris în contextul dezbaterilor din Parlamentul European referitoare la al nouălea raport privind coeziunea economică și socială”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Potrivit eurodeputatului, Politica de Coeziune reprezintă cel mai concret și vizibil instrument al Uniunii Europene pentru majoritatea cetățenilor. „Investițiile în spitale, infrastructură, educație și IMM-uri consolidează încrederea în proiectul european și combat eficient discursurile eurosceptice”, a spus Motreanu.
„Din acest motiv, consider că finanțarea alocată Politicii de Coeziune în viitorul buget al Uniunii Europene trebuie să fie cel puțin la nivelul actual, dacă nu chiar mai consistentă”, a adăugat Dan Motreanu.
De asemenea, eurodeputatul a pledat pentru o simplificare reală a normelor, subliniind că introducerea unui set unic de reguli pentru toate fondurile europene ar accelera și eficientiza absorbția acestora, facilitând accesul beneficiarilor la finanțare.
„În unele state membre, criteriile de cofinanțare stabilite la nivel de regiune nu reflectă cu exactitate realitățile bugetare ale județelor și capacitatea acestora de a acoperi partea de cofinanțare în atragerea fondurilor europene. Avem nevoie de mai multă flexibilitate în acest sens”, a concluzionat Dan Motreanu.
