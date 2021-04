Dragoș Pîslaru, co-negociator al PE privind Mecanismul de Redresare și Reziliență: Avem multe vești bune. România se află pe ultima sută de metri în finalizarea PNRR

Comisia Europeană a lansat Garanția pentru Copii, care este o veste bună pentru generațiile viitoare ale UE, unde 1 din 4 copii trăiește în excluziune socială, în România situația fiind mult mai dramatică, a transmis eurodeputatul Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe), miercuri, 24 martie.

„În anul de grație 2021, milioane de copii din UE nu au acces la hrană, la un acoperiș deasupra capului sau la o locuință încălzită. Ce să mai vorbim de educație, servicii de îngrijire sau servicii medicale! Astăzi am primit un cadou pe care îl aștept de multă, multă vreme: Comisia Europeană a lansat Garanția pentru Copii! Venită după câțiva ani de pregătiri și consultări, Garanția pentru Copii este o veste bună pentru toți cetățenii europeni, dar în mod special pentru generațiile viitoare, în condițiile în care statisticile arată că, în Uniunea Europeană, unul din patru copii trăiește în excluziune socială. Iar în România situația este mult mai dramatică decât media europeană. Personal, am mai zis-o de multe ori: un copil care nu are acces la utilități vitale, care nu are acces la educație timpurie, la creșă, grădiniță, va avea dificultăți mult mai mari în a face față educației primare, în a se integra, în a deveni un adult prosper. Este un cerc vicios care trebuie întrerupt. Comisia cere astăzi statelor membre UE să își asume, ca o responsabilitate prioritară, remedierea urgentă a acestei situații, sub forma unei propuneri de recomandare a Consiliului de instituire a unei garanții europene pentru copii. Vine la pachet cu o Strategie pentru Drepturile Copiilor și este un semn important că Europa își îndreaptă atenția în direcția potrivită!”, informează eurodeputaul român.

Potrivit UNICEF, în 2020, 35,8% din cei 3,7 milioane de copii ai României erau în risc de sărăcie și excluziune socială. 400.000 de copii în vârstă școlară nu mergeau la școală, iar peste 50.000 de copii erau separați de familiile lor, în mare parte din cauza sărăciei, violenței sau abandonului. Pandemia de COVID-19 i-a pus într-o situație și mai vulnerabilă pe copiii care erau deja dezavantajați și pe familiile acestora.

Potrivit Comisiei Europene, în 2019, aproape 18 milioane de copii din UE (22,2 % din copiii din întreaga lume) trăiau în gospodării expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Ia astfel naștere un cerc vicios intergenerațional al inegalității sociale, cu efecte profunde și de durată asupra copiilor. Scopul Garanției europene pentru copii este de a întrerupe acest cerc vicios și de a promova egalitatea de șanse prin garantarea accesului copiilor aflați în dificultate (care au mai puțin de 18 ani și sunt expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială) la o serie de servicii esențiale.

În cadrul Garanției europene pentru copii, statelor membre li se recomandă să ofere copiilor aflați în dificultate acces gratuit și eficace la:

structurile de educație și îngrijire timpurie – evitându-se, de exemplu, segregarea claselor;

activități educative și școlare – de exemplu, echipamente adecvate pentru învățământul la distanță și excursii școlare;

cel puțin o masă sănătoasă în fiecare zi de școală ; și

asistență medicală – de exemplu, prin facilitarea accesului la consultații medicale și la programe de depistare a bolilor.

Aceste servicii ar trebui să fie gratuite și ușor accesibile copiilor aflați în dificultate.

Eurodeputatul Dragoș Pîslaru menționează că statele membre vor trebui să numească câte un Coordonator Național, echipat cu resursele necesare pentru a monitoriza și facilita transformarea Garanției în acțiuni concrete. La fel de important, mai spune el, Garanția va fi o parte importantă a exercițiului de guvernanță economică care se numește Semestrul European și va fi un punct cheie în recomandările naționale pe care Comisia le face anual statelor membre.

Politicianul român consideră că UE trebuie să fie și mai ambițioasă în ceea ce privește garantarea viitorului copiilor și precizează că va începe să lucreze la o rezoluție a PE pentru Garanția pentru Copii.

„Avem acum numeroase instrumente, de la Fondul Social European+ la Mecanismul de Redresare și Reziliență, care pot finanța investițiile care să implementeze această Garanție. Personal, cred că trebuie să fim și mai ambițioși de atât și, de azi, încep munca la o Rezoluție a Parlamentului European pe Garanția pentru Copii. Când investim în copii, investim pentru viitor!”, a mai spus Dragoș Pîslaru.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat Garanția europeană pentru copii în Orientările sale politice pentru perioada 2019-2024. Garanția europeană pentru copii completează cel de al doilea pilon al Strategiei privind drepturile copilului. Ea este, totodată, unul dintre elementele cele mai însemnate ale Planului de acțiune al Pilonului european al drepturilor sociale, adoptat la 4 martie 2021, și constituie un răspuns direct la principiul 11 al pilonului: Îngrijirea copilului și sprijin pentru copii. Planul de acțiune propune drept obiectiv pentru UE reducerea cu cel puțin 15 milioane (dintre care cel puțin 5 milioane copii), până în 2030, a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială.