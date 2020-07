Dragoș Pîslaru, co-raportor al PE pentru Facilitatea de Redresare și Reziliență, cere „ceva special” pentru tineri și copii în cadrul instrumentului, „pentru a pregăti viitorul Europei”

Eurodeputatul Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe), co-raportorul Parlamentului European pe dosarul privind Facilitatea de Redresare și Reziliență, cere „ceva special” pentru tineri și copii în cadrul instrumentului, „pentru a pregăti viitorul Europei”, potrivit intervenției din plenul Legislativului de la Bruxelles, reunit azi, 23 iulie, în sesiune plenară extraordinară pentru a dezbate concluziile summitului european încheiat luni, după 4 zile și 4 nopți de negocieri maraton asupra pachetului de redresare economică post-pandemie.

„Am auzit cu toții ce vor liderii europeni, dar acum, în Parlamentul nostru, trebuie să discutăm ce vor cetățenii noștri și haideți să vedem ce vor tinerii, generația viitoare, pentru că am tot vorbit despre ei, dar se pare că nu i-am ascultat. Europa Digitală, Erasmus+ șamd., au avut bugetele reduse și în orice caz modeste în bugetul nostru, iar programul cel mai mare care ne va ajuta să relansăm Europa este unul care îmi permite, ca și co-raportor, să spun că este vorba despre un instrument pentru viitor”, a precizat eurodeputatul Renew Europe.

Dragoș Pîslaru, în calitate de co-raportor pe dosarul privind acest instrument de investiții și reforme, a menționat că își dorește ca în această Facilitate pentru Redresare și Reziliență să existe „ceva special pentru tineri și copii, ca să pregătim viitorul Europei”. Eurodeputatul este de părere că eventualele măsuri de sprijin ar trebui propuse după consultări „cu tinerii noștri”, deoarece „ei nu trebuie să fie doar cei care plătesc factura, ci să aibă un cuvânt de spus”.

După tratative maraton la primul summit “în persoană” după izbucnirea pandemiei, cei 27 de lideri europeni au aprobat pachetul uriaș de relansare economică a Uniunii Europene în urma crizei provocate de coronavirus, un plan de 1.824 de miliarde de euro compus dintr-un fond de redresare de 750 de miliarde de euro (Next Generation EU- NGEU) și un Cadru Financiar Multianual 2021-2027 (CFM) de 1.074 de miliarde de euro. De asemenea, liderii europeni au depășit dificultățile și în ce privește condiționalitățile, iar acordarea fondurilor europene va fi supusă în premieră criteriului respectării statului de drept, în timp ce acordarea granturilor din cadrul NGEU va fi evaluată din perspectiva obiectivelor cuprinse în recomandările specifice de țară. Acordul între șefii de stat sau de guvern a fost obținut la ora 6:30, marți dimineață, după patru zile și patru nopți de negocieri, transformând acest summit într-unul dintre cele mai lungi din istoria Uniunii Europene.

Din fondul de recuperare economică Next Generation EU (NGEU), statele membre vor putea beneficia de granturi nerambursabile în valoare totală de 390 de miliarde de euro și de împrumuturi de 360 de miliarde de euro. Această distribuție reprezintă o victorie pentru grupul statelor frugale – Austria, Danemarca, Olanda și Suedia -, care nu au fost de acord cu alocarea inițială a acestui fond: 500 de miliarde de euro sub formă de granturi și 250 de miliarde de euro sub formă de credite.

Facilitatea de redresare și de reziliență – considerată nucleul instrumentului NGEU – va fi dotată cu 312,5 miliarde de euro sub formă de granturi, iar inițiativa REACT-EU va fi diminuată cu 2,5 miliarde de euro, ajungând la 47,5 miliarde de euro.