Dragoș Pîslaru, co-raportor al PE privind „Facilitatea de Redresare și Reziliență”, invită românii să completeze un chestionar privind reformele din fonduri europene pe care le consideră necesare

Eurodeputatul Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe) a fost desemnat cel mai influent membru al Parlamentului European în domeniul politicilor economice, conform unui index realizat de think tank-ul european VoteWatch Europe.

Conform index-ului publicat pe pagina VoteWatch Europe, Pîslaru a obținut punctajul maxim (100 de puncte), fiind urmat de Markus Ferber (PPE – 96,9 puncte), Irene Tinagli (S&D – 95,9 puncte), Johan Van Overtveldt (ECR – 80,4 puncte) și Jonas Fernandez (S&D – 80,4 puncte).

🥇The most politically influential Member of the @Europarl_EN on #EU‘s economic policy is @dragos_pislaru 🇷🇴, former Minister of Labour in @CiolosDacian’ government.

Find out the reasons Pîslaru scored the highest in our political #InfluenceIndex 👉 https://t.co/a9uGQfyCOt pic.twitter.com/B01Z4ZKCCA

— VoteWatch Europe (@VoteWatchEurope) July 27, 2020