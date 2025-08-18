Dragoș Pîslaru: Colaborarea MIPE-ROREG, esențială în gestionarea eficientă a fondurilor europene și naționale

Guvernul României este foarte aproape de a finaliza procesul de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat miercuri ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, în cadrul unei conferințe de presă organizate cu ocazia prezentării bilanțului primei luni de mandat.

„Speranța noastră este că – astăzi când am un apel cu Celine Gauer și mâine când se pun la punct ultimele aspecte tehnice – să închidem practic un acord pe sumele legate de componenta de grant și investiții. Acest lucru ne-ar permite ca, în timpul verii, în luna august, să pregătim documentele necesare pentru evaluarea Comisiei din septembrie – cover note-ul și toate detalii tehnice pentru aceste sumele”, a spus ministrul.

De asemenea, Dragoș Pîslaru a subliniat că discuțiile avansate cu reprezentanții Comisiei Europene ar putea duce nu doar la deblocarea sumelor din PNRR, ci și la o simplificare semnificativă a jaloanelor și țintelor asumate de România.

„Vom avea din partea Comisiei o foarte mare deschidere, pe care am negociat-o, și mi se pare că este una dintre cele mai bune vești: posibilitatea de a simplifica major jaloanele și țintele – de la peste 580, să ajungem chiar la o înjumătățire, cu o simplificare fundamentală a descrierii acestora. Acest lucru ar însemna ca, în septembrie, Comisia să finalizeze evaluarea, astfel încât, pe 20 octombrie, la ECOFIN, să putem avea planul aprobat”, a punctat ministrul.

Ministrul a mai anunțat că autoritățile pregătesc depunerea celei de-a patra cereri de plată, imediat după finalizarea procedurilor din Consiliu.

„Lucrăm la cererea de plată 4, pe care vrem să o depunem imediat, la 2-3 zile după confirmarea în Consiliu. Planul este ca, în luna decembrie, să putem încasa banii aferenți pe cererea de plată 4”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Mai mult, ministrul a precizat că, în ceea ce privește politica de coeziune, România nu riscă să piardă fonduri europene în acest an.

„În acest moment, nu există niciun risc de pierdere a banilor europeni din politica de coeziune pentru anul în curs. Obiectivul nostru la minister este să lansăm toate apelurile necesare, astfel încât să nu existe risc de dezangajare nici în viitor”, a spus el.

Totodată, Dragoș Pîslaru a anunțat și o veste importantă din domeniul sănătății, legată de extinderea finanțării pentru investiții spitalicești prin PNRR.

„Una dintre cele mai bune vești este că am reușit ca, pe lângă cele cinci spitale pre-agreate inițial cu Comisia Europeană, să obținem o alocare suplimentară de 260 de milioane de euro pentru încă trei spitale: Zerlendi, Constanța și Spitalul Inimii de la Târgu Mureș”, a mai spus Pîslaru.

În ceea ce privește Autostrada A7, ministrul a anunțat că sunt în derulare negocieri avansate pentru transferul finanțării pe componenta de grant, în vederea accelerării lucrărilor.

„Suntem în negocieri avansate și sper să reușim acest lucru: în cazul Autostrăzii A7, care a rămas în PNRR și reprezintă o prioritate pentru perioada următoare, trebuie să accelerăm plățile pentru a o putea finaliza cât mai repede. Avem o negociere destul de avansată pentru a transfera finanțarea pe componenta de grant. Sunt convins că domnul ministru Ciprian Șerban vă va oferi toate detaliile – este meritul echipei sale că ne-au pus la dispoziție datele tehnice. Avem plăți pregătite pentru A7, tocmai pentru ca această autostradă să fie finalizată cât mai rapid”, a detaliat Dragoș Pîslaru.

Acesta a prezentat și cele mai recente date privind rata de absorbție a fondurilor europene, evidențiind progresele semnificative înregistrate de România în ultima perioadă.

„Conform datelor la zi, furnizate de Comisia Europeană, România este, în acest moment, peste media Uniunii Europene de 11,4%. România este astăzi la 16,3%. Avem și noi propria noastră raportare, care ia în calcul diversele etape, de la sumele absorbite efectiv ca viramente către România, până la sumele care sunt contractate și trimise apoi către plată, dar ceea ce este important e că am luat ca referință sumele raportate la nivel european de 16,3%. Este a doua cea mai mare sumă în termeni absoluți pe care România o are: 5,64 miliarde de euro și avem peste 5.800 de proiecte în implementare în acest moment. Prin urmare, față de anul trecut, când eram la sub 5%, există o accelerare și, în mandatul pe care îl avem în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, accelerarea continuă”, a spus ministrul.