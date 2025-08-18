FONDURI EUROPENE
Dragoș Pîslaru: Colaborarea MIPE-ROREG, esențială în gestionarea eficientă a fondurilor europene și naționale
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, s-a întâlnit astăzi, 18 august, cu reprezentanții Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România, prilej cu care a fost analizat stadiul implementării programelor regionale, dar și măsurile avute în vedere pentru a fi atinse țintele strategice din perioada 2025-2026, precum și modalitățile concrete prin care Politica de Coeziune poate sprijini comunitățile afectate de inundațiile din ultima perioadă.
„Colaborarea cu ROREG este esențială pentru a ne asigura că fiecare euro investit lucrează în beneficiul oamenilor, iar fondurile europene și naționale sunt folosite eficient, complementar și transparent. România are șansa să transforme aceste resurse în dezvoltare durabilă și echitabilă. Și vom face tot ce ține de noi ca să reușim”, a transmis ministrul Dragoș Pîslaru.
De asemenea, s-a discutat și despre rolul instrumentelor financiare lansate la nivelul programelor regionale și, în acest context, despre importanța cooperării cu Banca de Investiții și Dezvoltare, „un actor-cheie în mobilizarea de resurse și instrumente financiare inovatoare”.
Un punct important pe agendă a fost discuția cu privire la viitoarea Politică de Coeziune în contextul noilor propuneri de regulamente publocate de Comisia europeană în luna iulie.
Dragoș Pîslaru a informat că MIPE va relua în perioada următoare dezbaterile cu toți partenerii din cadrul Grupului de Lucru privind Viitorul Politicii de Coeziune constituit în 2024 în coordonarea MIPE.
FONDURI EUROPENE
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță peste 4.600 de contracte semnate în cadrul PS PAC 2023–2027, cu o valoare totală care depășește 1,3 miliarde de euro
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) raportează progrese notabile în cadrul noii programări financiare europene, cu peste 4.600 de contracte deja semnate prin Planul Strategic PAC 2023–2027. Potrivit unui anunț recent, instituția subliniază ritmul susținut de contractare și angajamentul pentru rezultate concrete în sprijinul dezvoltării mediului rural din România.
„Peste 4.600 de contracte semnate deja în cadrul noii programări financiare europene – PS PAC 2023–2027! Valoarea totală a proiectelor contractate depășește 1,3 miliarde de euro”, se arată într-o postare pe Facebook a AFIR.
Cele peste 4.600 de contracte acoperă o gamă largă de investiții esențiale pentru revitalizarea spațiului rural. Cele mai multe contracte semnate vizează sprijinul pentru tinerii fermieri – 3.493 de proiecte, în valoare totală de 245 de milioane de euro.
Pentru modernizarea drumurilor rurale au fost contractate 205 proiecte, cu o valoare de 201 milioane de euro.
În sectorul zootehnic s-au semnat 162 de contracte, însumând 159 milioane de euro. Pomicultura a atras 150 de proiecte, cu o valoare totală de 103 milioane de euro.
Pentru irigații au fost încheiate 115 contracte, în valoare de 172 milioane de euro. Alte 100 de proiecte, în valoare de 98 milioane de euro, vizează îmbunătățirea accesului agricol.
Peste 300 de milioane de euro au fost contractate pentru procesare și pentru proiectele din cadrul LEADER.
„Proiecte semnate. Investiții pornite. Bani care intră în economie și rămân în comunități. La AFIR, nu ne măsurăm în vorbe. Ne măsurăm în contracte semnate și lucruri puse în mișcare”, a mai trasmis Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
FONDURI EUROPENE
MIPE: România a finalizat negocierile cu Comisia Europeană pentru revizuirea PNRR, salvând investiții critice și obținând noi finanțări
În urma unui proces susținut de consultări tehnice și întâlniri la nivel înalt, negocierile privind revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost finalizate, iar principalul rezultat este menținerea integrală a fondurilor nerambursabile și obținerea unor finanțări suplimentare destinate proiectelor aflate în implementare, anunță Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, într-un comunicat.
„Finalizarea negocierilor pentru revizuirea PNRR confirmă că România își menține angajamentele și capacitatea de a valorifica fiecare oportunitate de finanțare europeană. Am reușit să securizăm integral componenta de grant și să obținem finanțări suplimentare care vor susține proiecte critice în sănătate, infrastructură și energie. Acest rezultat este rodul unei munci intense și al unei colaborări strânse cu toate instituțiile implicate, pentru a proteja și consolida interesele României”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
Necesitatea renegocierii PNRR a apărut în urma evaluărilor făcute de Comisia Europeană pe parcursul anului 2024. Reprezentanții europeni au semnalat întârzieri în implementarea unor investiții, iar unele dintre acestea au fost considerate cu risc major.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a intervenit, propunând înlocuirea proiectelor problematice cu altele mai sigure și ajustarea costurilor în raport cu inflația și evoluția pieței construcțiilor.
Potrivit comunicatului citat, procesul de renegociere nu a fost unul simplu. De la primele discuții purtate la Bruxelles, în cadrul reuniunii RRF Expert Group, până la întâlnirile tehnice trilaterale cu Comisia Europeană și ministerele de linie, echipa MIPE a susținut fiecare investiție cu analize și documente justificative. Discuțiile s-au intensificat la începutul lunii iulie, când, la București, a avut loc o rundă de consultări la nivel înalt, la care au participat și Ministerul Finanțelor, precum și Banca de Investiții și Dezvoltare.
În data de 15 iulie, cu prilejul vizitei în România a directorului general al SG REFORM, doamna Celine Gauer, România și-a cristalizat propunerile finale și și-a argumentat poziția în procesul de negociere al PNRR.
Acordul asupra formei finale a PNRR-ului a fost agreat în urma videoconferinței din data de 30 iulie între Celine Gauer, ministrul Dragoș Pîslaru și echipele tehnice.
Principalele rezultate obținute în urma negocierilor, finanțate din bani europeni sunt:
- 2,15 miliarde euro pentru autostrăzi: transferul pe grant a 5 loturi din Autostrada Moldovei A7 (secțiunea cuprinsă între Focșani și Pașcani), inclusiv o majorare a bugetului de 173 milioane euro;
- 183,6 milioane euro pentru 1.200 ambulanțe în toată țara (investiție nouă, acceptată de Comisie);
- 535 milioane euro pentru 8 spitale (Cluj, Craiova, Bistrița, Ilfov, Sibiu, București, Constanța, Târgu Mureș) (menținere finanțare);
- 100 milioane euro pentru capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare (investiție nouă, acceptată de Comisie);
- 1,66 miliarde euro pentru eficiență energetică pentru blocuri de locuințe și clădiri publice (transfer din componenta de împrumut în componenta de grant), contribuind astfel la reducerea deficitului bugetar și accelerarea fluxului de plăți, a implementării proiectelor etc.
- 86 milioane euro pentru producția combinată de energie termică și energie electrică, bazată pe gaz, de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate în municipiile Arad și Constanța;
- 400 milioane euro pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare;
- 80 milioane euro pentru digitalizarea sistemului judiciar;
- 30 milioane euro pentru realizarea Cadastrului Apelor, cu finanțare din grant;
- 86,25 milioane euro pentru continuarea proiectului privind producția de hidrogen verde;
- 14,8 milioane euro pentru păstrarea investiției de automatizare a proceselor din administrația publică (RPA);
- 5 milioane euro pentru realizarea Registrului Național al Clădirilor.
România a reușit să securizeze alocarea integrală a grantului în valoare de 13,57 miliarde euro și o alocare totală pe componenta de împrumut de 8,01 miliarde euro.
Forma revizuită a PNRR, rezultat al acestui efort comun, va fi transmisă oficial Comisiei Europene pentru finalizarea procesului de aprobare.
Până în prezent, suma totală încasată de România din fondurile alocate pentru implementarea PNRR a ajuns la 10,74 miliarde euro.
Anterior, România a încasat o sumă de 9,44 miliarde euro, reprezentând: 3,79 miliarde euro – prefinanțare, 0,29 miliarde euro – prefinanțare aferentă capitolului REPowerEU, 2,56 miliarde euro – cererea de plată nr. 1 și 2,80 miliarde euro – cererea de plată nr. 2.
Suma alocată României România pentru implementarea PNRR este de 28,5 miliarde de euro prin PNRR, din care 13,6 miliarde euro sub formă de granturi și 14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi.
FONDURI EUROPENE
Guvernul este foarte aproape de a finaliza procesul de renegociere a PNRR, anunță Dragoș Pîslaru: „Speranța noastră este să putem închide cât mai curând un acord pe componenta de grant și investiții”
Guvernul României este foarte aproape de a finaliza procesul de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat miercuri ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, în cadrul unei conferințe de presă organizate cu ocazia prezentării bilanțului primei luni de mandat.
„Speranța noastră este că – astăzi când am un apel cu Celine Gauer și mâine când se pun la punct ultimele aspecte tehnice – să închidem practic un acord pe sumele legate de componenta de grant și investiții. Acest lucru ne-ar permite ca, în timpul verii, în luna august, să pregătim documentele necesare pentru evaluarea Comisiei din septembrie – cover note-ul și toate detalii tehnice pentru aceste sumele”, a spus ministrul.
De asemenea, Dragoș Pîslaru a subliniat că discuțiile avansate cu reprezentanții Comisiei Europene ar putea duce nu doar la deblocarea sumelor din PNRR, ci și la o simplificare semnificativă a jaloanelor și țintelor asumate de România.
„Vom avea din partea Comisiei o foarte mare deschidere, pe care am negociat-o, și mi se pare că este una dintre cele mai bune vești: posibilitatea de a simplifica major jaloanele și țintele – de la peste 580, să ajungem chiar la o înjumătățire, cu o simplificare fundamentală a descrierii acestora. Acest lucru ar însemna ca, în septembrie, Comisia să finalizeze evaluarea, astfel încât, pe 20 octombrie, la ECOFIN, să putem avea planul aprobat”, a punctat ministrul.
Ministrul a mai anunțat că autoritățile pregătesc depunerea celei de-a patra cereri de plată, imediat după finalizarea procedurilor din Consiliu.
„Lucrăm la cererea de plată 4, pe care vrem să o depunem imediat, la 2-3 zile după confirmarea în Consiliu. Planul este ca, în luna decembrie, să putem încasa banii aferenți pe cererea de plată 4”, a transmis Dragoș Pîslaru.
Mai mult, ministrul a precizat că, în ceea ce privește politica de coeziune, România nu riscă să piardă fonduri europene în acest an.
„În acest moment, nu există niciun risc de pierdere a banilor europeni din politica de coeziune pentru anul în curs. Obiectivul nostru la minister este să lansăm toate apelurile necesare, astfel încât să nu existe risc de dezangajare nici în viitor”, a spus el.
Totodată, Dragoș Pîslaru a anunțat și o veste importantă din domeniul sănătății, legată de extinderea finanțării pentru investiții spitalicești prin PNRR.
„Una dintre cele mai bune vești este că am reușit ca, pe lângă cele cinci spitale pre-agreate inițial cu Comisia Europeană, să obținem o alocare suplimentară de 260 de milioane de euro pentru încă trei spitale: Zerlendi, Constanța și Spitalul Inimii de la Târgu Mureș”, a mai spus Pîslaru.
În ceea ce privește Autostrada A7, ministrul a anunțat că sunt în derulare negocieri avansate pentru transferul finanțării pe componenta de grant, în vederea accelerării lucrărilor.
„Suntem în negocieri avansate și sper să reușim acest lucru: în cazul Autostrăzii A7, care a rămas în PNRR și reprezintă o prioritate pentru perioada următoare, trebuie să accelerăm plățile pentru a o putea finaliza cât mai repede. Avem o negociere destul de avansată pentru a transfera finanțarea pe componenta de grant. Sunt convins că domnul ministru Ciprian Șerban vă va oferi toate detaliile – este meritul echipei sale că ne-au pus la dispoziție datele tehnice. Avem plăți pregătite pentru A7, tocmai pentru ca această autostradă să fie finalizată cât mai rapid”, a detaliat Dragoș Pîslaru.
Acesta a prezentat și cele mai recente date privind rata de absorbție a fondurilor europene, evidențiind progresele semnificative înregistrate de România în ultima perioadă.
„Conform datelor la zi, furnizate de Comisia Europeană, România este, în acest moment, peste media Uniunii Europene de 11,4%. România este astăzi la 16,3%. Avem și noi propria noastră raportare, care ia în calcul diversele etape, de la sumele absorbite efectiv ca viramente către România, până la sumele care sunt contractate și trimise apoi către plată, dar ceea ce este important e că am luat ca referință sumele raportate la nivel european de 16,3%. Este a doua cea mai mare sumă în termeni absoluți pe care România o are: 5,64 miliarde de euro și avem peste 5.800 de proiecte în implementare în acest moment. Prin urmare, față de anul trecut, când eram la sub 5%, există o accelerare și, în mandatul pe care îl avem în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, accelerarea continuă”, a spus ministrul.
Zelenski, pregătit la Washington de lideri europeni pentru întâlnirea cu Trump: Ucraina este pregătită pentru o nouă arhitectură de securitate. Avem nevoie de pace
Ilie Bolojan: Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată pentru a finanța proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026
Șefa diplomației române, discuție telefonică cu șefa diplomației UE: Liderii celor 27 de state membre UE se reunesc marți în videoconferință după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și lideri europeni
Eurodeputatul Mircea Hava cere Guvernului o listă clară privind soarta proiectelor din PNRR: România a ratat poate cea mai mare oportunitate de dezvoltare din ultimele decenii
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Dragoș Pîslaru: Colaborarea MIPE-ROREG, esențială în gestionarea eficientă a fondurilor europene și naționale
Zelenski avertizează că Rusia atacă în mod „cinic” Ucraina pentru a „umili eforturile diplomatice”: „Putin comite crime demonstrative pentru a menține presiunea asupra Europei”
Vicepreședintele CNA: Transpunerea European Media Freedom Act, o garanție că România va beneficia de un mediu media liber, transparent și independent
Ungaria acuză Ucraina de perturbarea aprovizionării cu petrol rusesc prin conducta Drujba, dar Kievul îi răspunde să-și trimită plângerile la Moscova
Unul din cinci tineri români nu lucrează și nu studiază (raport OCDE). Ce soluții propune Consiliul Investitorilor Străini pentru modernizarea pieței muncii
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
