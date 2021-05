Dragoș Pîslaru: Găzduirea în România a Centrului Cyber al UE, o oportunitate de a arăta că inovarea poate curge de la est la vest și de la nord la sud

Găzduirea în România a Centrului Cyber al UE reprezintă o oportunitate de a arăta că inovarea poate curge de la est la vest și de la nord la sud, a afirmat eurodeputatul Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe), în cadrul intervenției sale de miercuri seara din plenul Parlamentului European.

Eurodeputatul a subliniat faptul că progresul tehnologic, pe lângă beneficiile de dezvoltare, aduce cu sine și anumite riscuri, precum atacurile cibernetice facilitate de digitalizare.

„Anul trecut am văzut cum provocările ne lovesc atunci când ne așteptăm mai puțin și am realizat cât de important este să fim pregătiți să facem față oricăror pericole. Atacurile cibernetice au devenit din ce în ce mai complexe, mai greu de depistat și mai bine țintite. Iar acest context epidemiologic a favorizat frecvența lor prin faptul că mai bine de un an toată activitatea noastră s-a mutat în mare măsură în mediul online. Progresul tehnologic și faptul că ne aflăm în era digitală creează imense oportunități de dezvoltare și inovare, dar prezintă și riscuri, iar noi trebuie să fim conștienți că atacurile și crimele cibernetice sunt una dintre provocările prezentului. ENISA a identificat anumite tendințe ale atacurilor cibernetice, printre care faptul că platformele sociale sunt folosite din ce în ce mai des pentru atacuri; înșelăciunea electronică este în creștere și ne poate prinde descoperiți în fiecare zi; incidentele de securitate au devenit mai greu de observat și motivația rămâne în continuare cea financiară”, a explicat acesta.

Dragoș Pîslaru consideră că „mai avem un drum lung de parcurs până când mediul online va fi un mediu sigur și pentru a putea vorbi despre o transformare digitală care să pună în siguranță cetățeanul”.

Cu toate acestea, el subliniază că pentru a fi pregățiți, pentru a avea reacții rapide și pentru a fi coordonați este nevoie de un centru de competențe în materie de securitate cibernetică, organism care va fi găzduit în premieră de România, un stat cu un potențial mare de inovare la nivel european.

„Acest lucru nu doar că va aduce siguranță în ceea ce înseamnă viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, dar va crea oportunități pentru dezvoltarea industriei, pentru dezvoltarea hub-urilor digitale, pentru interconectarea lor și pentru modul în care Europa va putea la nivel global să facă față cu brio acestor provocări. Și unde altundeva să înființăm acest centru, dacă nu în cel mai nou hub cu potențial de inovare al continentului european? Sunt mândru că acest centru va avea sediul în România și sunt convins că este o oportunitate de a arăta că inovarea poate curge de la est la vest și de la nord la sud”, a mai afirmat Dragoș Pîslaru.

Țara noastră deține o importantă experiență în domeniul securității cibernetice. România a devenit în iunie 2019 al 22-lea membru cu drepturi depline al Centrului Cooperativ de Excelență NATO pentru Atacuri Cibernetice de la Tallinn. Mai mult, România a participat, începând cu 2015, în calitate de națiune-lider, la Fondul de Sprijin (Trust Fund) pentru dezvoltarea capacității de apărare a securității cibernetice a Ucrainei, fond creat prin participarea voluntară a țărilor NATO, după anexarea Crimeii de către Rusia. Mai mult, România și-a anunțat la nivelul NATO și intenția de a înființa și găzdui un Centru euro-atlantic în domeniul rezilienței.

Propunerea de regulament de instituire a Centrului european de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în domeniul securității cibernetice și a rețelei de centre naționale de coordonare (Centrul Cyber al UE) a fost lansată de Comisia Europeană în 2018. Însă, decizia înființării acestei structuri a fost luată în timpul președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Activitățile noului centru european de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în domeniul securității cibernetice vor completa sarcinile Agenției permanente a Uniunii Europene pentru securitate cibernetică (ENISA), cu sediul în Grecia.

Centrul Cyber va reprezenta o structură cheie în contextul eforturilor de la nivel UE de configurare a unui ecosistem european în materie de securitate cibernetică.

Centrul va avea un rol important în sprijinirea creării de legături între actorii publici și privați din domeniu, mediul academic și industria de profil din Uniune, asigurând, totodată, coordonarea între centrele naționale pentru securitate cibernetică din statele membre.

De asemenea, Centrul va acționa pentru stimularea cercetării și inovării tehnologice în vederea consolidării securității cibernetice în cadrul Uniunii.

Astfel, Centrul va reprezenta principalul organism de gestionare a fondurilor europene dedicate cercetării în domeniul securității cibernetice disponibile prin cele două programe de finanțare ale UE cu relevanță pentru sector – Europa Digitală și Orizont Europa.

Centrul va fi înființat pentru perioada de la intrarea în vigoare a regulamentului până la 31 decembrie 2029. După aceea, va fi lichidat, cu excepția cazului în care mandatul său este prelungit în urma unei evaluări și, eventual, a unei propuneri legislative a Comisiei.