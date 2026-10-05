Dragoș Pîslaru: La nivel european, suntem invitați să ne implicăm strategic în întregul sector al locuințelor. României îi lipsește o viziune coordonată asupra acestui domeniu

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a semnalat că României îi lipsește, în acest moment, o viziune coordonată asupra sectorului locuințelor, domeniu care, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), „se îndreaptă în direcția corectă”.

Potrivit acestuia, în România există o problemă legată de diferențierea diverselor segmente ale sectorului locuințelor, informează Agerpres.

„În România au existat numeroase dezbateri privind locuințele sociale și diversele modele implementate – <<Prima Casă>> fiind unul dintre ele -, iar locuințele construite prin ANL reprezentând o altă componentă a acestei intervenții specifice de politici publice. Totuși, s-a discutat prea puțin despre viziunea de ansamblu asupra sectorului locuințelor. În prezent, la nivel european, suntem invitați să ne implicăm strategic în întregul sector al locuințelor. Acest lucru presupune o conectare mai strânsă ca niciodată între sectorul privat și cel public”, a afirmat Pîslaru.

El a amintit că acest domeniu a beneficiat, în ultima perioadă, de o finanțare substanțială din fonduri europene, amintind în acest caz PNRR, dar și de Politica de Coeziune pentru perioada 2021-2027, prin care țara noastră poate accesa 500 de milioane de euro pentru domeniul locuințelor.

Dragoș Pîslaru a pledat pentru o schimbare de optică, pentru o trecere de la „finanțarea preponderentă a investițiilor publice către sectorul privat’.”

Confederația Patronală Concordia și Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o Economie Sustenabilă (FIDES) organizează luni, la Palatul Parlamentului, „Romanian Affordable Housing Summit 2026”.

Prin acest eveniment, organizatorii își propun să identifice care sunt problemele concrete de accesibilitate la locuire în România, care sunt modelele europene de succes și cum pot fi ele adaptate la România și, în cele din urmă, care sunt măsurile concrete și strategia pentru locuințe accesibile.

România are cea mai mare rată de proprietari din Uniunea Europeană, dar și unul dintre cele mai ridicate niveluri de supraaglomerare.

Întreaga Europă întâmpină probleme în acest sector.