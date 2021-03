Dragoș Pîslaru luptă în negocierile de la Bruxelles pentru dreptul românilor care muncesc în străinătate pe contracte de scurtă durată de a se califica la șomaj

Eurodeputatul Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe) propune o serie de soluții pentru refacerea „de la A la Z”, cu bani europeni, a ecosistemului din regiuni miniere precum Valea Jiului, în contextul tranziției ecologice și digitale, cu ajutorul instrumentelor financiare ale Uniunii Europene, precum Fondul pentru o Tranziție Justă, Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) sau fondurile din Politica de Coeziune.

„Minerii din Valea Jiului au rămas de peste trei decenii prizonieri ai unor politicieni fără viziune, dar cu ambiții. Au rămas prizonieri într-un domeniu de activitate depășit, în regiuni în care minele au fost folosite ca masă de manevră politică. Au rămas prizonierii unor soluții mereu pe termen scurt și a unei lipse fantastice de asumare a responsabilității pentru viitorul lor. De la o lună la alta, de la an la an, tot ce s-a făcut pentru ei, pentru regiunile miniere au fost cheltuieli de moment și aproape nici o investiție pentru viitor sau pentru a le deschide, lor și copiilor lor, noi oportunități profesionale și personale. Problema lor nu a apărut o dată cu pandemia. Iar fenomenul acesta nu există doar în România – Polonia are probleme similare. Noi am înțeles de ceva vreme că singurele soluții reale sunt cele care deschid șanse. Soluții europene. De aceea am pus Valea Jiului cu mențiune specială în Manifestul USR PLUS din 2019 pentru alegerile europene și de aceea punem mereu pe masa Parlamentului European nevoile minerilor, nevoile comunităților și ale regiunilor lor”, explică eurodeputatul, într-o postare pe Facebook.