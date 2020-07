Dragoș Pîslaru, plan B împotriva Pachetului de Mobilitate care afectează România: Pregătirea acțiunii juridice de către Guvern la CJUE și atenuarea șocului asupra industriei de distribuție și logistică

Eurodeputatul Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe) a fost numit co-raportor al Parlamentului European pe Facilitatea de Redresare și Reziliență, care se ridică la o anvelopă bugetară de 560 miliarde de euro din Planul de Relansare de 750 de miliarde de euro intitulat #NextGenerationEU pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziție statelor membre pentru a face reforme și investiții.

“Am fost numit co-raportor al Parlamentului European pe acest dosar crucial pentru viitorul Europei și al României desigur. În cele două comisii responsabile – economie și afaceri monetare (ECON) și buget (BUDG) vor mai fi doi colegi de la socialiști și populari care vor fi alături de mine co-raportori. În această formulă de trei vom finaliza designul RRF și stabili eligibilitatea cheltuielilor. România va avea 24 miliarde de euro alocare, din care 13 miliarde de euro granturi și 11 miliarde de euro împrumuturi în condiții extrem de favorabile”, a scris Pîslaru, într-o postare pe Facebook, în care a făcut anunțul.

La un an de la preluarea mandatului de membru al Parlamentului European, Pîslaru a spus că această alocare este în plus față de fondurile clasice (+REACT) de aproximativ 42 de miliarde de euro din Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună și în plus față de fondurile alocare pe Fondul de Tranziție Justă de cca. 4,4 de miliarde de euro.

De asemenea, Suma de 24 de miliarde de euro pentru România precizată de eurodeputatul PLUS este completată de restul instrumentelor de finanțare în cadrul Next Generation EU până la 33 de miliarde de euro.

“Avem în față o oportunitate istorică pentru România”, a subliniat el.

Prin noul Mecanism pentru redresare și reziliență, în valoare de 560 de miliarde de euro, se va oferi sprijin financiar pentru investițiile și reformele ce vor viza, în special, tranziția către o societate digitală și verde și reziliența economiilor naționale; aceste investiții și reforme vor fi corelate cu obiectivele incluse în semestrul european. Acest mecanism va fi integrat în semestrul european și va avea o facilitate de finanțare de până la 310 miliarde de euro și va putea să ofere până la 250 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Sprijinul va fi pus la dispoziția tuturor statelor membre, dar va fi concentrat în zonele cele mai afectate și acolo unde nevoile în materie de reziliență sunt cele mai mari.

Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe) se află la primul său mandat de deputat european, după ce anterior a deținut funcția de ministru al muncii (18 aprilie 2016 până în 4 ianuarie 2017) și consilier de stat pe probleme economice în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, actualul lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European. În Parlamentul European, Dragoș Pîslaru este membru în Comisia pentru afaceri economice și monetare, în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și în Delegația pentru relațiile cu Japonia. Totodată, europarlamentarul PLUS este coordonator al grupului Renew Europe în Comisia pentru muncă și afaceri sociale a PE. Este doctor în științe economice, antreprenor, analist și consultant economic cu experiență în domeniul reformelor structurale, dezvoltării locale și creșterii competitivității fiind manager general al companiei de consultanță strategică GEA Strategy & Consulting. Este absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), are un Master în Științe — Relații Internaționale obținut în cadrul London School of Economics and Political Science din Marea Britanie și o diplomă de studii ”Entrepreneurship — Case Study Centered Learning” obținută în cadrul Harvard Business School (iulie 2006).