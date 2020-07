Dragoș Pîslaru: Resursele financiare din programele UE ar trebui planificate pentru sprijinirea tranziției către o viață independentă a persoanelor cu dizabilități

Strategia europeană pentru dizabilități ar trebui să planifice resursele financiare din programele UE pentru sprijinirea tranziției către o viață independentă a persoanelor cu dizabilități, a susținut eurodeputatul Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe), în cadrul consultării comisarului european pentru egalitate, Helena Dalli, cu Intergrupul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități din Parlamentul European pe subiectul noii Strategii europene pentru persoanele cu dizabilități.

Potrivit unei postări pe Facebook, discuția dintre eurodeputați și comisarul european a vizat mai multe priorități care trebuie să se regăsească în viitoarea Strategie, aflată în curs de elaborare de către Comisia Europeană.

În context, Dragoș Pîslaru a subliniat în intervenția sa un aspect pe care îl consideră relevant în contextul impactului pandemiei COVID-19 și asupra căruia s-a axat și în perioada în care am fost ministrul muncii și protecției sociale: tranziția către o viață independentă a persoanelor cu dizabilități.

„Au fost numeroase cazuri de focare de infecție în centre rezidențiale din Europa și de tratament discriminatoriu al persoanelor cu dizabilități instituționalizate în acces la serviciile medicale. Chiar dacă soluția rapidă este o mai bună protecție a acestora în cadrul centrelor, soluția reală este însă dezinstituționalizarea, cu finanțare și servicii alternative adecvate”, susține Dragoș Pîslaru.

Potrivit acestuia, „statele membre și-au stabilit ținte pentru procesul de dezinstituționalizare cu ceva timp în urmă, dar ceea ce s-a observat în ultimul deceniu este că tranziția la o viață independentă nu este la fel de rapidă cum ne-am propus și că țintele au suferit amânări de la an la an”. În România, explică Pîslaru, procesul este lent, numărul persoanelor cu dizabilități instituționalizate rămânând azi de 17.496. Acesta mai spune că, deși România și-a asumat angajamentul de a începe procesul de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din 2010, când a ratificat Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, primii pași concreți în acest sens s-au făcut abia în 2016, când, „împreună cu colegii din Guvernul Cioloș, am pus pe masă două Hotărâri de Guvern prin care am promovat și finanțat procesul de tranziție spre o viață independentă a persoanelor cu dizabilități din România” și anume, Hotărârea pentru aprobarea strategiei “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 și a Planului Operațional aferent, respectiv Hotărârea privind aprobarea programului de interes naţional (PIN) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”.

De asemenea, eurodeputatul Renew Europe precizează că „sunt și state Membre care s-au descurcat mai bine decât România în procesul de tranziție la o viață independentă pentru persoanele cu dizabilități, dar cu toate acestea, punerea în aplicare a dreptului persoanelor cu dizabilități de a trăi independent și de a fi incluse în comunitate, rămâne o provocare pentru Europa și UE în ansamblu, nu numai pentru acele țări cu instituții de îngrijire de mari dimensiuni”. Totodată, menționează că „este bine știut că, în toată Europa, îngrijirea instituțională continuă să consume niveluri disproporționate de cheltuieli publice, depășind cu mult investițiile în servicii comunitare alternative”.

Dragoș Pîslaru mai scrie că a subliniat în cadrul intervenției că strategia europeană pentru dizabilități ar trebui să planifice resursele din programele de finanțare ale UE pentru a sprijini trecerea de la asistența instituțională la asistența comunitară. El este de părere că este nevoie de sprijinirea furnizorilor de servicii sociale, a asistenței personale profesioniste și de susținerea organizațiilor persoanelor cu dizabilități.

„Mi-am propus să continui în Parlamentul European munca pe care am început-o în România în domeniul respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și voi profita de orice ocazie pentru a face acest lucru până la finalul mandatului”, transmite eurodeputatul român.