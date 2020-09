Dragoș Pîslaru: România trebuie să găzduiască viitoarea agenție a UE pentru cercetări biomedicale. Nu mai putem rata o nouă ocazie

Eurodeputatul Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe), co-raportor al Parlamentului European privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, a îndemnat Guvernul României să înceapă pregătirea dosarului de candidatură pentru găzduirea noii agenții a Uniunii Europene pentru cercetări biomedicale, anunțată astăzi de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul primului său discurs său privind Starea Uniunii Europene.

Într-o intervenție prin videoconferință pentru caleaeuropeana.ro, Dragoș Pîslaru a vorbit despre noua abordarea a Comisiei Europene privind politica de sănătate și despre înființarea unei agenții a UE.

„Uniunea Sănătății este unul dintre punctele cele mai relevante pe care le-a pus pe masă președintele Comisiei Europene în ceea ce privește modul în care domnia sa vede viitorul. UE nu are competențe prea mari în domeniul sănătății; are câteva lucruri legate de Agenția Europeană a Medicamentului, lucrurile care țin de reacția pe timp de criză sau dezastre, are Centrul European pentru Controlul Bolilor, însă ceea ce a pus pe masă astăzi este ambiția de a crește competențele comune pe sănătate. Cadrul pe care l-a sugerat este să existe o dezbatere cu privire la acest lucru în cadrul Conferinței privind Viitorul Europei, care ar urma să înceapă anul viitor. În această Conferință, în care s-ar discuta atât aspecte instituționale, cât și de conținut, este prima oară când auzim că s-ar dori niște schimbări de competențe care ar antrena și schimbarea Tratatelor. Evident, în acest caz, nu ar fi vorba doar despre politica de sănătate, ci și despre alte domenii. Ar fi un moment definitoriu pentru direcția în care mergea Uniunea”, a spus Dragoș Pîslaru.

Acesta a subliniat că trebuie înțeles, totuși, că mai multe competențe în domeniul sănătății pentru UE nu înseamnă ca aceasta va decide în legătură cu sănătatea românilor, de exemplu, ci că ne-am putea coordona mai bine. De pildă, „primul exemplu de solidaritate ar fi cheltuirea banilor din Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru proiecte pan-europene, din care România ar fi bine să facă parte, pentru a putea construi această agendă de competențe cot la cot cu alte state”. „Aș vrea să văd atitudinea de a fi în prima linie a negocierilor, cum a fost în cazul construirii rezervei RescEU, și în ceea ce privește noua abordare legată de politica europeană de sănătate”, a adăugat Pîslaru.

Întrebat cum putem arăta solidaritate în acest moment de criză, Dragoș Pîslaru a menționat că este nevoie de „un nou suflu pe partea de cercetare și inovare, precum și de tehnologizare, în general pe partea de racordare a industriei europene farmaceutice la ceea ce avem noi nevoie acum”. „Vedem AstraZeneca cum se chinuie cu partea de vaccin și competiție la nivel global, iar zona aceasta de farma și medical figurează și în ecosistemele pe care Thierry Breton, comisarul european pentru industrie, vrea să le vizeze prin noua politică industrială a UE”, a adăugat acesta.

Însă, eurodeputatul Renew Europe a amintit de un alt punct foarte important din discursul președintei Comisiei Europene referitor la înființarea unei agenții pentru partea de cercetări biomedicale, care ar putea fi găzduită de România dacă Guvernul va face toate demersurile necesare după alegeri.

În acest sens, Dragoș Pîslaru a atenționat că nu mai putem rata o nouă ocazie, România și Bulgaria fiind singurele state membre ale UE care nu găzduiesc nicio agenție europeană.

„Lansez această provocare pentru elaborarea dosarului de candidatură privind găzduirea în România a acestei agenții de cercetări biomedicale. Este foarte important că este o agenție pe un domeniu inovator, legat direct de viitorul industriei medicale”, a subliniat acesta.