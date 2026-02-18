Dragoș Pîslaru va depune „toate eforturile diplomatice, formale și informale” la UE pentru recuperarea celor 231 milioane de euro din PNRR, după decizia CCR privind pensiile speciale

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților reprezintă un moment important atât din perspectiva echității sociale, cât și a relației României cu Comisia Europeană în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), subliniind că Guvernul va transmite oficial Bruxelles-ului dovada finalizării reformei pentru a încerca recuperarea a 231 milioane de euro fonduri nerambursabile aferente cererii de plată numărul 3.

„Prima mea remarcă este că s-a făcut dreptate. Faptul că în sfârșit guvernul și conducerea lui Ilie Bolojan au reușit să taie pensiile speciale este, în primul rând, un act de echitate, de dreptate în societate. În al doilea rând, până la urmă, este exact tipul de reformă pe care îl așteaptă românii ca să poată să înceapă să aibă încredere în modul în care se guvernează țara”, a declarat ministrul, telefonic, la Digi24.

Pîslaru a afirmat că adoptarea definitivă a legii după decizia CCR creează cadrul pentru transmiterea către Comisia Europeană a dovezii îndeplinirii reformei asumate prin PNRR.

„Este un moment de cotitură în societate, în echitatea și sustenabilitatea sistemului de pensii din România. Și da, vă confirm (…) că voi transmite această informare directă și voi intra în discuții cu oficialii europeni de la SG Recover pe acest subiect. Evident, dovada de care avem nevoie este promulgarea din partea președintelui Nicușor Dan și în momentul în care avem această promulgare în Monitorul Oficial, vom trimite formal, deci oficial, ca dovadă adițională”, a spus ministrul.

Într-o reacție publicată ulterior pe Facebook, ministrul a arătat că decizia CCR confirmă una dintre cele mai sensibile reforme asumate de România, subliniind că aceasta introduce creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani, modifică modul de calcul al pensiei și introduce penalizări pentru pensionarea anticipată.

„E o schimbare majoră într-unul dintre cele mai sensibile capitole de reformă și un moment de cotitură în discuția despre echitate și sustenabilitate în sistemul de pensii din România”, a scris Pîslaru, precizând că, după promulgare, autoritățile vor transmite oficial Comisiei Europene documentele necesare și vor solicita reanalizarea cererii de plată nr. 3 din PNRR.

Ministrul a explicat că principala dificultate rămâne depășirea termenului-limită pentru îndeplinirea jalonului, nu conținutul reformei.

„Informal Comisia Europeană a fost de acord cu textul propus de guvern. Deci este strict problema de termen. Dar vedeți că nu e o chestiune de trivialitate. Din moment ce depășești termenul cu peste două luni și ieși din regulament, e foarte complicat să revii în situația de a fi considerată reforma îndeplinită”, a afirmat el.

Pîslaru a precizat că va încerca, prin demersuri diplomatice și tehnice, să convingă Comisia să reevalueze situația, deși precedentul altor state membre arată că penalizările sunt dificil de inversat.

„Chiar și în contextul întârzierii regretabile de peste două luni (…) voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale și cele 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili”, a transmis ministrul.

Reforma pensiilor de serviciu ale magistraților reprezintă unul dintre jaloanele incluse în PNRR, iar neîndeplinirea acestuia la termen a dus la reținerea unei sume de aproximativ 231 milioane de euro din componenta de granturi aferentă unei cererii de plată nr. 3.